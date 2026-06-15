Domotek Volley, sarà ancora magia: Davide Saitta resta a Reggio Calabria

La Domotek Volley Reggio Calabria riparte da Davide Saitta. Il club amaranto ha annunciato la conferma del palleggiatore catanese per la stagione 2025-26 di Serie A2, dando continuità a un percorso iniziato lo scorso anno e culminato con risultati storici. La società annuncia “con emozione, soddisfazione e gratitudine, la conferma del palleggiatore Davide Saitta per la stagione 2025-26 di Serie A2. Una conferma che è molto più di un semplice rinnovo: è la scelta del cuore, la conferma di un legame nato lo scorso anno e cresciuto tra vittorie storiche e alzate da sogno”.

Il regista catanese, classe 1987, ha vissuto a Reggio Calabria una stagione esaltante. Con le sue “mani fatate” e un cervello da computer di ultimissima generazione, ha permesso al club di Mister Polimeni di sollevare due trofei storici, la Coppa Italia Del Monte e la Supercoppa, e di conquistare la promozione in Serie A2 dopo la serie play-off contro Belluno. Il curriculum di Saitta racconta la capacità pallavolistica del giocatore amaranto. Il suo percorso è iniziato nel 2002 con il Milvus Catania. Successivamente è approdato in SuperLega con Latina, vestendo poi le maglie di club prestigiosi come Treviso, Perugia, Padova, Vibo Valentia e Cisterna. Non sono mancate le esperienze all’estero, tra Francia, con il Paris Volley, dove ha vinto il titolo francese, e Polonia, con il GKS Katowice. Con la Nazionale italiana ha conquistato l’argento all’Europeo 2013, confermandosi uno dei palleggiatori più solidi e ammirati del panorama pallavolistico italiano. La Domotek Volley lo accoglie di nuovo, pronta a sognare ancora con il suo mago della regia.