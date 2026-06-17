Domotek Volley Reggio Calabria, nuovo colpo: arriva Marco Bragatto

La Domotek Volley Reggio Calabria ufficializza un altro colpo di mercato. Il quarto ingaggio in ordine di tempo porta il nome di Marco Bragatto, centrale classe 1997, alto 196 centimetri, reduce da un biennio in Cadetteria e con un bagaglio importante di esperienza maturato tra Serie A2 e Serie A3. A un mese esatto dalla chiusura del volley mercato, la società amaranto continua a lavorare senza sosta per gettare le fondamenta del nuovo anno agonistico. L’arrivo di Bragatto rafforza il reparto centrali e conferma la volontà del club di costruire un organico competitivo per il prossimo campionato.

Nato a Ferrara e cresciuto nella storica società del 4 Torri, Bragatto ha compiuto il salto di qualità nella stagione 2024/25, quando ha esordito in Serie A2 con la maglia dei Campi Reali Cantù. L’annata appena conclusa lo ha visto invece indossare i colori della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, realtà di A2 che sarà proprio una delle prossime avversarie degli amaranto nel nuovo campionato. Prima dell’approdo in A2, il centrale ferrarese ha collezionato quattro stagioni in Serie A3, vestendo le maglie di Portomaggiore, nella stagione 2020-21, San Donà, Pineto e San Giustino. Proprio con l’Abba Volley, nel 2023, ha conquistato un doppio trionfo: Coppa Italia e Supercoppa di A3, all’interno di un cammino simile all’impresa amaranto della stagione appena conclusa dei pallavolisti di mister Antonio Polimeni.

Il profilo di Bragatto parla chiaro: carattere vincente, abitudine ai palcoscenici che contano e voglia di mettersi in gioco. A Reggio Calabria porterà la sua fisicità e la sua esperienza, pronto a diventare un punto di riferimento per il reparto centrali e a mettersi al servizio del team guidato da mister Antonio Polimeni. Il centrale ferrarese si aggiunge ai già annunciati Riccardo Iervolino, banda, al giovane Andrea Asteriti e al centrale Daniele Buzzi, senza dimenticare la preziosa conferma del forte palleggiatore Davide Saitta, perno del progetto tecnico amaranto. Il mercato della Domotek Volley Reggio Calabria sta prendendo forma con decisione e promette di regalare ulteriori colpi nelle prossime settimane.