Domotek Volley, Martino a StrettoWeb: “pronti per nuove soddisfazioni”. Mercato, DAZN e obiettivi | INTERVISTA

Dopo lo storico Triplete che ha portato in riva allo Stretto promozione in A2, Coppa Italia di Serie A3 e Supercoppa di categoria, la Domotek Volley si gode l’offseason tra sole, mare e pancia piena… ma neanche per sogno! Dal giorno dopo della festa promozione mister Polimeni, il DG Marco Tullio Martino e il resto dello staff dirigenziale si sono tuffati a capofitto nella preparazione della stagione di Serie A2, esordio storico nella seconda serie del volley italiano.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Marco Tullio Martino ha fatto il punto della situazione in casa amaranto. “siamo a pieno regime, ovviamente adesso siamo concentrati sull’iscrizione al campionato di A2 che scadrà tra qualche giorno, per cui abbiamo tutta una serie di di incombenze di adempimenti burocratici di cui occuparci e lo facciamo come sempre con questo entusiasmo e con questa felicità che oramai ci accompagnano da un po’ di tempo. Siamo contenti, stiamo lavorando molto duramente sia per l’allestimento di un roster che possa essere competitivo in una categoria così importante e così difficile come l’A2 e noi l’abbiamo già detto dal minuto dopo la festa, non vediamo l’ora di di ricominciare sul campo ma adesso è il momento di occuparci di altro“.

Primi movimenti a roster. Hanno salutato Zappoli e Innocenzi, confermato l’esperto Saitta, dentro Iervolino e Buzzi. E non è finita qui: “stiamo costruendo una squadra che possa stare bene nella nella categoria, ma sappiamo le insidie e le difficoltà che ci sono. Noi puntiamo, ovviamente, a mantenere eh la categoria, a far crescere tutto il nostro movimento, a consolidarci in questa nuova realtà. Non abbiamo mai fatto mistero del fatto che vogliamo anche continuare a strutturarci come società come pilastri portanti di questa realtà perché abbiamo bisogno di consolidarci e rafforzarci in questa in questa nuova categoria. È un impegno arduo. Sarà un campionato, ovviamente, diverso dal campionato di vertice, entusiasmante, dell’anno scorso, ma siamo sicuri che con i nostri obiettivi e con il nostro percorso tracciato sapremo lo stesso regalarci tante soddisfazioni e tante gioie insomma per noi e per i nostri tifosi“.

La Domotek Volley punta a mantenere la categoria ed è vero che, la stessa prudenza, era stata espressa anche al primo anno di Serie A3, concluso poi con la semifinale Playoff. Ma oggi, il DG Martino preferisce costruire un passo alla volta, forte dell’affetto dei tifosi, della nuova vetrina nazionale offerta da Dazn: “è chiaro che abbiamo abbiamo un pubblico che sa perfettamente quali saranno le insidie di un altr’anno. Sanno che dovremo anche soffrire, passeremo anche dei momenti non semplici e non brillanti, perché questo è lo sport e questo è quello che accade anche quando ti affacci ad una ad una nuova categoria. Noi sappiamo che tutto il nostro entourage, faccio riferimento al tifoso, alla società, alle aziende che ci hanno supportato e che ci sono a fianco in questa nuova bellissima realtà, anche i nostri sponsor sono in A2 ora, quindi siamo felici di poter vivere insieme a loro questa nuova meravigliosa e prestigiosa esperienza.

Sapete, avremo le dirette nazionali in casa e fuori casa su Dazn, per cui è un motivo di vanto e di orgoglio per tutti i nostri partner per tutti i nostri sponsor e anche per tutti i nostri tifosi, a loro chiediamo di starci sempre accanto di sostenerci come hanno fatto, fino a questo momento, di grandissime vittorie di grandissimi traguardi, in questo triennio veramente unico con due promozioni. Sappiamo che loro sono pronti come noi a queste nuove sfide a queste nuove battaglie“.