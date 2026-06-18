Domotek Volley, le ‘bombe’ della nuova stagione in A2: super sponsor, giocatori dagli Europei e novità abbonamenti

La Domotek Volley riparte dalla spiaggia di Catona. Classico appuntamento estivo con i media, questa volta al Coco Beach, per illustrare i dettagli della nuova stagione, con larghissimo anticipo. Va da sé che la Serie A2 va preparata con dovizia, soprattutto quando la stagione passata è durata molto a lungo, anche se ha portato tre trofei e la merita promozione nella nuova categoria la “seconda migliore al mondo“, essendo la Superlega il campionato di volley più prestigioso a livello globale. Dazn offrirà una nuova vetrina nazionale, il livello si alza parecchio e la Domotek vuole farsi trovare pronta con un nuovo sponsor tecnico, novità sui biglietti e su un roster che deve, per prima cosa, blindare la categoria e poi chissà…

Martino: “non vediamo l’ora di cominciare, con DAZN vetrina nazionale”

Vulcanico, come sempre, in apertura, il DG Marco Tullio Martino: “è bellissimo ritrovarci, abbiamo gli occhi e il cuore pieni di gioia della nostre imprese. Siamo in un periodo di stress e di lavoro, ma è quello che abbiamo scelto e che amiamo. Siamo persone fortunate, perchè i sacrifici li facciamo per qualcosa che amiamo, per lo sport meraviglioso che è la pallavolo. Grazie a Paola Chilà, ex pallavolista della Leonardo che ci ospita. Sappiamo quanti sacrifici ci sono dietro e quanto lavoro serve per far crescere le aziende. Noi stiamo affrontando una sfida grandissima. Fino a ieri stavamo festeggiando l’A3, ora siamo catapultati in un impegno importante. Siamo entusiasti, non vediamo l’ora di cominciare. Abbiamo tantissime iniziative e sorprese.

La prima squadra occuperà l’algoritmo più importante di questa società. Il direttore sportivo spiegherà gli obiettivi del settore femminile. Il DT Gurnari si occuperà del settore giovanile, vogliamo raddoppiare le iscrizioni che con tanto entusiasmo siamo stati onorati di ostentare l’anno scorso, anno zero importantissimo. Completamente implementata l’area marketing. Luca Romeo ci illustrerà quali saranno i passi per far crescere il nostro mondo sempre di più. Ringrazio Gianni Mafrici che curerà l’area comunicazione che quest’anno sarà ancora più importante e solida, si interfaccerà con realtà giornalistiche e sportive di rilievo nazionale e internazionale, tutte le dirette televisive saranno gestite da Dazn, la nostra struttura avrà un banco di prova e confronto sovrannazionale. Grazie a tutti i presenti e facciamoci un grande applauso!“.

Gurnari: “pronti a far crescere il settore giovanile maschile e femminile”

Il DT Billy Gurnari ha parlato di programmazione, giovanili e non solo: “stiamo mettendo da parte le emozioni passate, parliamo di futuro. La società si sta strutturando bene. Il settore giovanile ha dato buoni risultati nei numeri, ci vuole tempo, partiamo dal reclutamento che è già partito con gli Open Day, sarà più costante e assiduo nei prossimi mesi. Ci struttureremo perchè con il settore giovanile faremo maschile e femminile. Gli obiettivi iniziali saranno U12, U13, U14, la base per il futuro. L’U17, maschile e femminile, faranno il campionato di prima divisione per farli crescere e avere risultati con dei futuri campioni. Nell’immediato, giorno 24 saremo a una festa conclusiva, un premio per questi ragazzi e le loro famiglie, la nostra linfa, verranno premiati con una manifestazione che coinvolgerà altre società che hanno collaborato con noi, cosa che cercheremo di fare in futuro sempre più“.

Romeo: “novità per campagna abbonamenti e sponsor tecnico”

Gianluca Romeo ha annunciato grandi novità per la campagna abbonamenti e lo sponsor tecnico: “stiamo strutturando a livello di marketing, qualcosa che è differente rispetto alla gestione generale delle società sportive, una gestione diretta del cliente. Ho invitato sponsor al palazzetto alla domenica, uno mi ha detto: ‘non sembrava di essere a Reggio Calabria’. Noi stiamo dimostrando che, quello che stiamo facendo, si può fare anche a Reggio Calabria, con uno staff di reggini. Vogliamo a fianco aziende che siano partner e crescano insieme alla società. Abbiamo preparato la campagna abbonamenti, improntata verso le famiglie.

I prezzi saranno: 80 euro tribuna, 120 parterre, 200 vip. Ingresso gratuito fino ai 13 anni. Dai 14 ai 18 abbonamento 30€ tutta la stagione in tribuna, 50 parterre. L’abbonamento VIP dà in più posto auto all’interno del parcheggio, il posto garantito e numerato e un’area ospitality con una qualità migliore rispetto a quella dell’anno scorso. Abbiamo pensato a pacchetti famiglia. La campagna abbonamenti sarà operativa dal 29 giugno.

Abbiamo realizzato un book, da un’idea di un nostro tifoso, un book sul Triplete che troverete sul nostro e-commerce. Sarà un ricordo di questa fantastica stagione“.

Pellegrino: “a lavoro per il mercato maschile, possibile ripescaggio al femminile”

Cesare Pellegrino, DS e uomo mercato della Domotek, ha dichiarato: “vorrei partire dal simbolo del Triplete sulle nostre maglie. Io ho tanta emozione per quello che abbiamo fatto, alla fine si guarda il risultato finale, ma si deve guardare tutto l’arco dell’anno. Ringrazio tutti i 14 ragazzi che hanno disputato il campionato 2025-2026, chi è rimasto e chi è andato via. Qualche ragazzo che voleva giocare, è giusto che vada in società dove può avere più spazio. Ripartirei dai 7000 dell’ultima partita.

Da quella sera ci siamo messi al lavoro, la società è molto unita, creare una società di A2, di alto livello, parliamo di professionismo, è difficile. Lo è perchè siamo stati gli ultimi a finire, insieme a Belluno. Intervenire sul mercato non è stato facile. Stiamo cercando di allestire una squadra equilibrata, soprattutto nella fase di gioco. Un equilibrio tecnico e tattico. So che il pubblico di Reggio lo abbiamo abituato bene. Vogliamo fare un anno tranquillo, la categoria è difficile, ci sono squadre con un blasone diverso e tanti anni di A2: non vogliamo essere da meno, stiamo allestendo una squadra che ci dia soddisfazioni e che possa mantenere la categoria. Verrete a conoscenza degli acquisti tramite social, sia sulle cessioni.

L’anno scorso abbiamo iniziato un percorso con la femminile che ha vinto la regular season e ha perso i Playoff in Gara-3 di finale contro Rossano. C’è la possibilità di avere un ripescaggio, ma dobbiamo aspettare metà luglio, ma abbiamo buone prospettive per fare una squadra competitiva in B2 o in C. La Serie A2 è impegnativa anche dal punto di vista economico, ringraziamo i nostri sponsor, ripartiamo carichi più di prima, con la coscienza che sarà un anno difficile e impegnativo, ma siamo sempre presenti“.

Polimeni: “nuovo sponsor tecnico e giocatori internazionali”

Mister Polimeni: “vorrei concentrarmi su due macro aree, marketing e comunicazione. C’è un punto di unione, non ho mai visto così tanta gente collaborare in sinergia e con l’intelligenza necessaria per mettere al primo posto il bene comune della società. L’area del marketing, i nostri social media manager, videomaker, il nostro fotografo Fortunato Serranò, ci siamo anche dovuti affidare a situazioni esterne per quanta mole di lavoro abbiamo. Non abbiamo mai trascurato l’azienda reggina, ma abbiamo creato la Sport Specialist Media House, un’azienda media personale per i nostri sponsor. C’è un senso di responsabilità enorme nell’alzare l’asticella di questa azienda. Abbiamo conquistato, con il nostro brand, aziende nazionali e aziende locali. Abbiamo regalato loro la visibilità con 2 trofei e una promozione storica. Insieme siamo più forti, è il nostro brand societario, l’obiettivo che ci siamo dati quest’anno a livello di marketing è unire queste aziende e creare una rete più forti per la società e Reggio Calabria che è sempre al centro dei nostri interessi.

Salutiamo, con rammarico enorme, un’azienda che ci ha visto perdere 11 volte su 97, ci ha visto fare 2 promozioni e 3 trofei, lo dico con le lacrime agli occhi, l’azienda Mizuno. Abbiamo dovuto mettere al centro la società, abbiamo una visibilità enorme e questa non è passata inosservata alle aziende che ci hanno corteggiato con offerte e proposte. Ne dobbiamo accontentare una. Abbiamo scelto Ninesquared.

Siamo passati da una situazione in cui paghi per avere il materiale a una in cui ti pagano per avere il materiale. La visibilità che le aziende cercano, il primo aspetto sono la vendita del merchandising, fanno sì che il titolare dell’azienda di Los Angeles ci manda un videomessaggio di ringraziamento perchè ha visto, numeri alla mano, cosa che nemmeno in Superlega hanno. Ringrazio tutta la dirigenza, come icona metto Aldo Martorano, tra passato presente e futuro. Quest’anno mi sono affezionato particolarmente ai ragazzi, nonostante la mia esperienza ventennale da allenatore. Sono state settimane di forte stress, abbiamo vinto la Coppa Italia e ce la siamo dovuta dimenticare in fretta perchè è arrivata la Supercoppa che ci siamo dovuti dimenticare per la promozione. Abbiamo avuto 19 partite in un mese e mezzo, 9 trasferte, oggi puoi realizzare con calma quelle situazioni che fanno parte del passato, ma che dovranno influenzare chi verrà qua che, già vi anticipo, sono ragazzi straordinari che rappresentano le loro nazioni alla VNL e agli Europei che vedremo nei mesi a seguire. Per noi è motivo di orgoglio anche se qualche atleta lo avremo in ritardo. In Italia, nel Mondo, Reggio Calabria: in Italia è successo quello che è successo, il mondo lo stiamo conquistando grazie agli atleti che giocheranno con noi. Se siamo qui è per Reggio Calabria e per tutti voi“.