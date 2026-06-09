Domotek Volley in A2, l’ass. Micheli: “orgoglio per Reggio e per la Calabria”

Giorno di festa e di riconoscimenti per la Domotek Volley Reggio Calabria. La squadra, fresca vincitrice della Coppa, della Supercoppa e artefice della storica promozione in serie A2, è stata ricevuta alla Cittadella regionale di Germaneto dall’assessore allo Sport della Calabria, Eulalia Micheli. Un abbraccio tra istituzioni e sport, per celebrare quella che non è solo un’impresa cittadina, ma un risultato che proietta l’intera regione sulla scena pallavolistica nazionale.

“La promozione in A2 della Domotek – ha detto con orgoglio l’assessore – non è solo un orgoglio per la città di Reggio, ma di tutta la Calabria. Sono contenta di averli ritrovati qui in Cittadella. Era una cosa che, insomma, gli avevo detto durante la stagione che ho seguito, e quindi sono contenta di averli ricevuti con questo risultato importantissimo: promozione in A2, Coppa e Supercoppa. Una bellissima soddisfazione per loro, per il gruppo della società – che ringrazio per il lavoro fatto – per il gruppo dei ragazzi, che è meraviglioso, e soprattutto per lo sport calabrese e per tutta la regione“.

Micheli, che ha ricordato il suo passato da giovane pallavolista, ha promesso di seguire la squadra anche nella prossima stagione: “vabbè, ex pallavolista mi pare un po’ troppo – ha scherzato – è uno sport che ho praticato da piccola, che conosco perché lo hanno praticato anche i miei familiari. Ho già detto ai ragazzi che li seguirò nella nuova stagione, magari andrò in qualche allenamento oltre che nelle partite. Ho manifestato la vicinanza della Regione come assessore allo sport a questa realtà meravigliosa. Sono convinta che ci darà anche altre soddisfazioni“.

Ma la vittoria, ha sottolineato, deve diventare un richiamo per le nuove generazioni: “deve essere un monito per attirare sempre più ragazzi ad avvicinarsi alle attività sportive. Sono sicura che loro, con i risultati ottenuti, riusciranno ad attirare molti ragazzini a fare pallavolo“.

Sul fronte delle strutture, l’assessore non ha nascosto le difficoltà: “questo è un problema che riguarda tutto il territorio calabrese. Con l’assessore Mancuso l’abbiamo già preso in carico. Come Regione abbiamo fatto un avviso sulla ricognizione degli impianti e della situazione dell’impiantistica regionale. Adesso capiremo quali interventi mirati possiamo portare avanti per facilitare anche la riapertura di alcuni impianti che purtroppo sono stati dichiarati inagibili e quindi non utilizzati nella stagione sportiva passata“.