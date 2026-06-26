Domotek Volley, festa grande per il settore giovanile. Billy Gurnari entusiasta: “giovani e vittorie, il futuro è già qui”

La Domotek Volley chiude la stagione del settore giovanile con una festa al Pianeta Viola e guarda al futuro con entusiasmo. Per la società di Serie A2 è stato il momento conclusivo di un’annata intensa, ma anche l’occasione per rafforzare il legame tra la prima squadra, i giovani atleti e le famiglie. Negli occhi del direttore tecnico Billy Gurnari la gioia è incontenibile. La grande partecipazione alla festa di fine anno ha confermato la crescita del movimento giovanile e l’importanza di un progetto che rappresenta uno dei pilastri della società. “È bellissimo, è bellissimo. Tantissimi ragazzi col sogno della pallavolo”, ha esordito Gurnari, visibilmente emozionato, commentando la presenza dei giovani atleti e delle loro famiglie. “È il movimento il momento finale di una stagione lunga, intensa. La partecipazione è stata abbastanza partecipata”, ha proseguito il direttore tecnico, sottolineando l’entusiasmo che ha accompagnato l’annata.

Il settore giovanile della Domotek Volley rappresenta una parte fondamentale del progetto societario. L’impegno coinvolge bambini e ragazzi, dai giovanissimi di 5-6 anni fino alla categoria Under 18, in un percorso che punta a costruire basi solide per il futuro. “Cerchiamo di concludere questa stagione che ci ha visto impegnati con la prima squadra, ma anche in questo progetto di anno uno per quanto riguarda il settore giovanile”, ha spiegato Gurnari. L’obiettivo è ambizioso: trasformare i numeri, già positivi, in un percorso sempre più strutturato anche dal punto di vista tecnico. “La speranza è che ci possano essere i numeri nel tempo su cui poter lavorare, ora quantitativamente, ma in futuro anche qualitativamente”.

L’omaggio ai giovani atleti e il legame con la prima squadra

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’omaggio ai giovani atleti, che hanno ricevuto un attestato di partecipazione e hanno avuto la possibilità di scattare una foto con i trofei conquistati dalla prima squadra. Un gesto fortemente voluto da Gurnari, pensato per avvicinare i più piccoli alle vittorie della società e alimentare il senso di appartenenza. “I ragazzini ci tenevano tanto, gli abbiamo fatto questa sorpresa alla fine. Sono stati omaggiati di un attestato di partecipazione e potranno rifarsi una foto con i nostri trofei”. A dare ulteriore valore all’iniziativa è stato il contributo del title sponsor Canale, che ha consentito di realizzare divise ispirate a quelle della prima squadra. “Ringraziamo il Title sponsor che va a marchiare a fuoco tutte queste divise bellissime, ricordano quelle della prima squadra”.

Dietro l’attività sportiva, Gurnari ha voluto evidenziare anche il profondo valore sociale del lavoro portato avanti dalla Domotek Volley. “Non dimentichiamo che l’azione che viene fatta è proprio un’azione sociale condivisa con la parte sportiva”. Attraverso la pallavolo, i ragazzi imparano a confrontarsi, a vivere il gruppo e a conoscere il valore della vittoria e, soprattutto, della sconfitta. “Alle vittorie ci si abitua facilmente. Magari il superare una difficoltà che può essere la perdita della partita non fa altro che aiutare a formare e a crescere”.

Il traino della prima squadra, secondo Gurnari, rappresenta un esempio importante per tutto il movimento giovanile. “Quanto vale avere un traino così forte, così vincente? Indubbiamente fa da traino, fa crescere tantissimo. È l’esempio che i nostri atleti hanno saputo dare”. La festa del settore giovanile diventa così il simbolo di una società che non guarda soltanto ai risultati della prima squadra, ma investe sulla crescita dei più piccoli, sul territorio e su un progetto sportivo capace di unire ambizione, educazione e appartenenza.