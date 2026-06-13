Domotek Volley, ecco il primo colpo: arriva Riccardo Iervolino

New entry in casa Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini annunciano il primo colpo della nuova stagione: Riccardo Iervolino. Nella nota del club si legge: “benvenuto Riccardo Iervolino. Talento, fame e braccio pesante: la Domotek Reggio Calabria accoglie uno schiacciatore pronto a portare energia, punti e personalità in amaranto. Nella stagione 2025/26 di Serie A3 si è imposto come primo schiacciatore per media punti e attacchi vincenti per set: numeri che raccontano ambizione, qualità e capacità di incidere. Ora inizia una nuova sfida. Con la maglia della Domotek. Con la voglia di lasciare il segno. Benvenuto a Reggio Calabria, Riccardo“.