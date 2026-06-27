Domotek Volley, altra grande conferma: Luca Presta resta in amaranto!

La Domotek Volley mette un altro tassello fondamentale per la stagione 2025-2026 di Serie A2 Credem Banca. Nel reparto dei centrali, che ha subito un radicale mutamento, arriva la conferma di grande spessore di Luca Presta. Alto due metri, originario di Belvedere Marittimo, in Calabria, il classe 1995 sarà ancora una volta uno dei punti fermi della formazione amaranto di Mister Antonio Polimeni, dopo essere stato uno degli assoluti protagonisti della stagione del triplete.

Giocatore prestante, determinato, volitivo, mai domo e grintoso sotto rete, Presta ha vissuto un’annata da urlo, dimostrandosi un vero collante per il gruppo e un avversario temibile per qualsiasi tipo di difesa.

La sua esperienza e la sua qualità saranno preziose in un comparto che si rinnova, ma che mantiene il suo faro.

Il palmarès di Presta è ricco di successi: vanta due promozioni dalla Serie A2 alla Superlega, ottenute una con la New Mater e l’altra con Taranto, e due Coppe Italia A2, a testimonianza di una carriera di alto livello.

Due anni fa ha vestito la maglia del Pineto, mentre tre anni fa quella della WOW Green House Aversa. Presta vanta trascorsi importanti anche con la BCC Castellana Grotte in A2 e con la Tonno Callipo Vibo Valentia, dove ha militato per sei stagioni a livello seniores, tra Superlega e Serie A2, dal 2013 al 2019. Proprio con la formazione calabrese, Presta ha trionfato per due volte in Coppa Italia di A2, nel 2015 e nel 2016. Ha poi proseguito la sua esperienza in Serie A2 con Mondovì e Prima Taranto, con la quale ha conquistato il campionato nel 2021. Quest’ultima esperienza ha preceduto i suoi passaggi a Castellana, dove aveva già ottenuto la vittoria dei play-off nel 2017, e, in ultimo, ad Aversa.

Con questa conferma, la Domotek Volley manda un segnale chiaro al campionato: la spina dorsale della squadra che ha fatto il triplete resta salda (dopo le conferme di Saitta, De Santis e Lazzaretto), pronta ad affrontare la nuova stagione con uno dei suoi guerrieri più rappresentativi, un giocatore che porta con sé esperienza, carisma e quella grinta che ha fatto la differenza nella cavalcata trionfale dello scorso anno.