Domotek dialoga con Enerklima e Huawei: Reggio Calabria diventa capitale dell’energia rinnovabile | FOTO e INTERVISTE

Fotovoltaico e fonti energetiche rinnovabili con vista sullo Stretto. Cornice invidiabile quella dell’Altafiumara Resort che ha ospitato, nella mattinata odierna, la tappa calabrese del Moving Academy di Enerklima, roadshow dedicato all’aggiornamento professionale delle aziende e dei professionisti del comparto energetico. Un evento che ha raccolto tanti player nazionali e internazionali, uno su tutti, il colosso cinese Huawei Technologies. In un contesto così prestigioso, non poteva mancare Domotek Reggio Calabria, azienda leader nel settore green sul territorio, rappresentata da Giovanni Tomasello, direttore operativo.

Al centro del dibattito un focus sul territorio calabrese. La produzione di energia elettrica della Calabria supera i consumi regionali e una buona parte viene esportata verso altre aree del Paese. Allo stesso tempo, una parte rilevante dell’elettricità generata continua a provenire da impianti alimentati a gas. Un dato che evidenzia la necessità di accelerare il percorso di transizione energetica, rafforzando il contributo delle fonti rinnovabili e investendo in tecnologie per la gestione intelligente dell’energia.

Tomasello: “Domotek dialoga con player internazionali pionieri del fotovoltaico”

Ai microfoni di StrettoWeb, Tomasello ha dichiarato: “siamo presenti come Domotek perchè ci teniamo ad aggiornarci, a studiare le strategie e i temi importanti che ci accompagneranno nel futuro della transizione energetica. Siamo presenti all’evento di Enerklima insieme a player internazionali pionieri del fotovoltaico e ci danno delle direttive per il futuro delle nostre realtà territoriali. La Calabria è fra le prime regioni per produzione di energia, ma siamo indietro sulle rinnovabili. Ci teniamo ad accompagnare la Regione e Reggio Calabria in questo percorso. Le rinnovabili sono un punto di riferimento che ci consente di essere autonomi a livello energetico, quindi anche geopolitico e strategico. Grazie alle energie rinnovabili dobbiamo puntare a essere autonomi e farlo in maniera intelligente. Il problema che ci sarà nel futuro, infatti, non è quello di produrre energia, ma di gestirla in maniera intelligente per consentire l’autonomia delle nostre comunità e delle nostre aziende e famiglie“.

Il convegno di Enerklima: fotovoltaico e accumuli al centro del dibattito reggino

Ad aprire il convegno è stato Riccardo Priolo, CEO di Enerklima. Al centro del suo intervento l’evoluzione del mercato fotovoltaico, le prospettive di crescita del settore e le opportunità legate ai nuovi strumenti di incentivazione.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Priolo ha dichiarato: “oggi Reggio Calabria capitale italiana del fotovoltaico, oltre 150 operatori sono riuniti per discutere di energia rinnovabile. Oggi il fotovoltaico non è più un’operazione facoltativa ma obbligatoria. Ogni imprenditore deve sapere quanto comprerà un Kilowatt/ora. Con le crisi sociopolitiche ed energetiche è impossibile e ne va della competitività delle proprie aziende. Nell’edilizia residenziale rimane un settore leader nello scenario regionale perchè aiuta le famiglie a sostenere i costi energetici. Il BESS ha un duplice vantaggio: bilanciare e sostenere la rete nelle ore notturne, quando è sovraccarico; poi accumulare il surplus giornaliero per cedere, quindi rendere sostenibile i consumi notturni quando il consumo è elevato. Rilanciamo dal Sud che non è vero che qui c’è il sole, ma gli impianti li fanno al Nord. Le condizioni di progetto dicono che per ogni kilowatt installato produciamo1400-1500 kilowatt/ora all’anno: sfruttiamo quest’opportunità, sia la Calabria il motore energetico dell’Italia“.

A seguire Simone Maenza, Technical Solutions Consultant di Enerklima, ha approfondito uno dei temi oggi più rilevanti per il futuro delle rinnovabili: l’overgeneration, il fenomeno che si verifica quando la produzione di energia da fonti rinnovabili supera la capacità di assorbimento della rete e della domanda elettrica. Una dinamica destinata a diventare sempre più frequente con la crescita del fotovoltaico e che rende strategico il ruolo dei sistemi BESS, chiamati a garantire una gestione più efficiente dell’energia prodotta.

Nel corso dell’evento sono stati inoltre analizzati i principali strumenti di incentivazione oggi disponibili per imprese e famiglie. Tra questi il nuovo Iperammortamento 2026, la Transizione 5.0, il Conto Termico 3.0, il Reddito Energetico Nazionale e le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili. Particolare attenzione è stata dedicata alle misure attivate dalla Regione Calabria per PMI e comparto residenziale, che prevedono contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Tra gli interventi anche quello di Alessandra Focà, Architetto e Project Manager della Fondazione ITS Academy Efficienza Energetica di Reggio Calabria, che ha posto l’attenzione sul ruolo delle competenze nella transizione energetica. Nel suo intervento ha approfondito i temi della sostenibilità ambientale, della bioedilizia e dell’efficienza energetica degli edifici, evidenziando il contributo dell’ITS nella formazione di figure tecniche specializzate chiamate a supportare imprese e professionisti nei processi di innovazione e decarbonizzazione.

La giornata si è conclusa con gli approfondimenti tecnici dedicati alle più recenti innovazioni del settore. Michele Sofia, Business Development Manager di AIKO, ha illustrato le caratteristiche della tecnologia ABC (All Back Contact), una delle soluzioni più avanzate oggi disponibili per incrementare l’efficienza dei moduli fotovoltaici.

A seguire David Molina, Key Account Business Developer Huawei, insieme a Stefano Cinti, Solution & Service Engineer di Wattkraft, hanno mostrato le soluzioni per l’accumulo e la gestione intelligente dell’energia, con un focus sulle tecnologie dedicate ai mercati residenziale e commerciale e sul ruolo sempre più strategico dello storage nel nuovo scenario energetico.

Ai nostri microfoni, Molina ha spiegato: “ci troviamo in un momento in cui la produzione fotovoltaica, o da energie rinnovabili in generale, sorpassa quella che è la capacità di consumo, il che va a finire in uno spreco di energia. Dovremmo fare un uso migliore della risorsa migliore, a costo zero, che è il sole, accumulandola nei sistemi BESS. La regione Calabria si presta perfettamente per vendere i sistemi fotovoltaici, è tutta un’altra storia installare sistemi fotovoltaici là dove la produzione è veramente poca. Qua ha una valenza maggiore per quanto riguarda la territorialità: per noi è importante supportare i nostri clienti, installatori e partner per tutto lo Stivale, soprattutto nelle Regioni del Sud“.