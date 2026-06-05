“Domenica al museo”: il 7 giugno, ingresso gratuito al parco archeologico di Catania | INFO

Con la prima domenica del mese, il prossimo 7 giugno, torna in Sicilia il consueto appuntamento con la “Domenica al museo” che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti e i musei della Regione Siciliana. Anche il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, partecipa all’iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana con l’apertura dei siti gestiti in città (itinerario archeologico e siti d’arte), nei comuni di Adrano, Caltagirone e Centuripe.

Nella città di Catania, domenica 7 giugno saranno aperti il Teatro Antico e l’Odèon di in via Vittorio Emanuele 262, straordinario sito archeologico custodito all’interno di un caseggiato del Settecento (e fra questi la casa natale di Vincenzo Bellini) le cui gradinate si spalancano ogni giorno alla meraviglia di visitatori provenienti da tutto il mondo (visite dalle 9 alle 19).

Poco distante, in via Crociferi, è la chiesa gesuita di San Francesco Borgia, con il suo ricco patrimonio di paramenti sacri e arredi liturgici appartenuti all’ordine fondato nel 1540 da Sant’Ignazio di Loyola (visite 9-13).

Sempre in centro storico ingresso gratuito alle Terme della Rotonda (via della Mecca) e alle Terme dell’Indirizzo (piazza Currò), preziose testimonianze dell’epoca romana, del culto per la cura del corpo attraverso l’acqua (erano delle vere SPA, Salus Per Acquam) che a Catania era favorita dalla presenza del fiume Amenano e da un acquedotto d’età greco-romana che portava in città l’acqua proveniente dall’odierna Santa Maria di Licodia (visite 9-13).

Per le gite “fuori porta” segnaliamo i siti a ingresso gratuito ad Adrano, dove il Museo

Regionale Saro Franco domenica sarà visitabile al mattino, dalle 9 alle 13; a Caltagirone il Museo Regionale della Ceramica, temporaneamente allestito a Palazzo Libertini, è visitabile tutti i giorni dell’anno, dalle 9 alle 18.30; idem a Centuripe, dove il Museo archeologico regionale è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18.30.

Ricordiamo che dal 1° giugno 2026 sono a pagamento i siti di San Francesco Borgia e l’itinerario archeologico di Catania che include le due terme (Rotonda e Indirizzo, 2 euro ciascuno).

Nel dettaglio: resta invariato il biglietto del Teatro Antico (8 euro intero, 4 euro ridotto); 2 euro ciascuno l’ingresso alle Terme della Rotonda e dell’Indirizzo (ridotto 1 euro ciascun sito). Con l’opzione di scegliere il biglietto integrato dell’itinerario archeologico (Teatro + 2 Terme) al costo cumulativo di 10 euro (anziché 12), ridotto 5 euro. La visita alla Chiesa di San Francesco Borgia avrà un costo di 4 euro (ridotto 2); a pagamento (2 euro) anche il Portico dell’Atleta, sito ipogeo, sotto via Crociferi, raggiungibile da una porticina accanto alla Scalinata Alessi e visitabile a piccoli gruppi, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18, meglio su prenotazione a urp.parco.archeo.catania@regione.sicilia.it.

La biglietteria fisica si trova al botteghino del Teatro Antico (via Vittorio Emanuele), ma è possibile acquistare il biglietto online su https://www.ticketzeta.com/biglietti-parchiarcheologici-regione-sicilia/.