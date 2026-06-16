Docenti dell’Università di Messina al convegno “Stato e libertà” di Milano, oltre 30 relatori a confronto sul ruolo dello Stato

Lunedì 22 e martedì 23 giugno si terrà nella sede milanese dell’Università Pegaso, presso Palazzo Durini (Via Santa Maria Valle, 2), il convegno “Stato e libertà”. Organizzato dal Prof. Luigi Marco Bassani, professore ordinario di Storia del pensiero politico e membro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Pegaso, e con la cura del Centro di Ricerca sulla Sovranità, il convegno intende esaminare criticamente il ruolo svolto dallo Stato, a partire dalla sua nascita, rispetto alla tutela della libertà individuale.

La questione di fondo della storia politico-istituzionale moderna e contemporanea, e della due giorni di studio, è dunque la seguente: nel corso degli ultimi cinque secoli, lo Stato è risultato effettivamente un fattore di progresso per la libertà degli individui e dei popoli, come sostiene la posizione largamente dominante nella letteratura, oppure tale interpretazione deve essere messa in discussione? La riflessione sul tema vedrà la partecipazione di oltre 30 relatori, provenienti da molteplici università italiane, compresa quella di Messina, e si snoderà attraverso alcuni panel tematici composti da storici del pensiero politico e filosofi della politica, giuristi, storici e sociologi.