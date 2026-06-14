Distretto del Cibo del Vibonese, Luisa Caronte eletta presidente all’unanimità

Luisa Caronte è la nuova presidente del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese. L’elezione è avvenuta per acclamazione e all’unanimità nel corso dell’Assemblea dei Soci, svoltasi il 10 giugno presso la Sala del Consiglio comunale di Spilinga. La scelta dei soci riconosce il ruolo determinante svolto dalla Dott.ssa Caronte fin dalla fase di ideazione e costituzione del Distretto. In qualità di soggetto proponente e promotrice dell’avviso di costituzione del Distretto, nonché dell’avviso pubblico relativo al secondo bando dei Distretti del Cibo, Caronte è stata l’artefice della nascita di questo importante strumento di sviluppo territoriale, insieme ai numerosi portatori di interesse che hanno dato vita al partenariato originario.

Nel corso della seduta, il presidente uscente Antonio Leonardo Montuoro ha rassegnato le proprie dimissioni, ripercorrendo le principali tappe del percorso che ha condotto alla sottoscrizione del Contratto di Distretto e all’ottenimento del finanziamento ministeriale.

Oltre 9,4 milioni per il Distretto finanziato dal MASAF

L’elezione della nuova presidente arriva in una fase particolarmente importante per il territorio. Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese è infatti l’unico Distretto del Cibo finanziato in Calabria nell’ambito del programma nazionale dei Contratti di Distretto promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo, che ha consentito di ottenere un finanziamento pubblico superiore a 9,4 milioni di euro, il più consistente mai assegnato a una rete di piccole e medie imprese del comparto agroalimentare calabrese attraverso questo strumento.

La Dott.ssa Caronte, già Direttore Generale del Distretto, ha accettato di assumere anche la Presidenza per garantire continuità amministrativa, operativa e strategica nella fase di attuazione degli investimenti previsti dal programma. Visibilmente emozionata, la neoeletta presidente ha dichiarato: “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, impegno e dedizione. Lavorerò insieme a tutti i soci e agli organi del Distretto affinché si possano raggiungere i migliori risultati possibili per il nostro territorio, valorizzando le sue eccellenze e creando nuove opportunità di sviluppo”.

La presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti i soci presenti per la fiducia accordata, estendendo il proprio riconoscimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto e per il sostegno assicurato nel percorso di crescita del Distretto. L’assemblea ha espresso unanime apprezzamento per l’operato della Dott.ssa Caronte e piena fiducia nella sua guida, riconoscendone la competenza, la determinazione e la profonda conoscenza delle dinamiche territoriali che hanno portato alla nascita e all’affermazione del Distretto.

Un modello di governance territoriale integrata

Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese nasce come modello di governance territoriale integrata, riconosciuto dalla normativa nazionale sui Distretti del Cibo e sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura attraverso il programma dei Contratti di Distretto finanziato con Decreto Interministeriale n. 461779 del 18 settembre 2024. Le risorse ottenute consentiranno la realizzazione di investimenti strategici finalizzati a migliorare la competitività delle imprese, innovare i processi produttivi, rafforzare la qualità certificata delle produzioni, sostenere la sostenibilità ambientale, favorire la tracciabilità delle filiere e creare nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani delle aree rurali.

Il Distretto rappresenta oggi una delle più significative esperienze di aggregazione imprenditoriale del Mezzogiorno, mettendo in rete imprese agricole, trasformatori, operatori turistici, enti pubblici, sistema della formazione e mondo della ricerca per costruire una filiera territoriale integrata capace di generare sviluppo, innovazione e valore aggiunto.

Le eccellenze del Vibonese e gli assi strategici

Il Vibonese può contare su produzioni identitarie riconosciute a livello nazionale e internazionale, tra cui la ’Nduja di Spilinga, i salumi del Monte Poro, i formaggi tipici, l’olio extravergine di oliva, i vini del territorio e la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. Patrimoni agroalimentari che, grazie all’azione del Distretto, potranno rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento sui mercati nazionali ed esteri.

Tra gli assi strategici del programma figurano la digitalizzazione delle imprese agricole, le certificazioni di qualità e sostenibilità, i sistemi di rintracciabilità delle produzioni, l’innovazione dei processi di commercializzazione, l’economia circolare, la formazione tecnica e professionale, la promozione commerciale integrata e lo sviluppo dell’enoturismo e del turismo rurale. Con l’avvio operativo del programma finanziato dal MASAF, il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese si candida a diventare un modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali calabresi e del Mezzogiorno.