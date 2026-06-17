Dissesto idrogeologico in Sicilia, intesa con UniPa per la formazione e la ricerca

Favorire lo scambio culturale e di esperienze didattico-scientifiche attraverso attività di formazione e ricerca. È questo uno degli scopi dell’accordo quadro siglato oggi tra il soggetto attuatore della Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, Sergio Tumminello, e il direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo, Livan Fratini. La collaborazione avrà una durata di cinque anni e prevede anche stage per gli studenti negli uffici dell’ente regionale e nei cantieri di competenza. “Si tratta di un’opportunità che offriamo ai futuri ingegneri – ha sottolineato Tumminello – perché possano seguire tutte le fasi di un’opera, dalla predisposizione del progetto all’esecuzione dei lavori, e possano confrontarsi con le professionalità di alto livello e di alta specializzazione che lavorano all’interno della struttura. Su precisa indicazione del presidente Schifani, a capo dell’ente, ci apriamo al territorio, in un dialogo costante con le amministrazioni comunali, gli ordini professionali e le università. L’accordo con il dipartimento di Ingegneria a cui diamo ufficialmente avvio oggi si inserisce pienamente in questa prospettiva, dopo un inizio in fase sperimentale con una giornata di formazione che ha visto gli studenti visitare i cantieri di Monte Pellegrino”.

Il dipartimento di Ingegneria, che ha un’elevata specializzazione nella geotecnica e in particolare nello studio dei fenomeni franosi e nella caratterizzazione geomeccanica dei terreni e delle rocce, potrà garantire supporto nelle attività di monitoraggio strumentale e nell’interpretazione dei dati. Inoltre, potrà contribuire allo sviluppo di modelli previsionali per gestire il rischio di frane e alla valutazione e ottimizzazione degli interventi di consolidamento e di mitigazione dei rischi da frana. Per il direttore Fratini “l’accordo quadro getta le basi per una proficua attività di collaborazione, con iniziative che consentano un reale scambio di informazioni ed esperienze”.

La collaborazione tra la struttura commissariale e il dipartimento si baserà su innovazione, sviluppo tecnologico, formazione e soluzioni tecniche avanzate in quanto prevede la partecipazione congiunta ad attività di ricerca e sviluppo, tesi di laurea e di dottorato, tirocini per laureandi e laureati, corsi, seminari, workshop, adesione a progetti di ricerca regionali, nazionali e sovranazionali. Alla firma di oggi negli uffici della struttura di piazza Ignazio Florio, a Palermo, erano presenti anche il professor Marco Rosone, docente di Stabilità dei pendii presso il dipartimento di Ingegneria, ed Ester Daina, responsabile dell’Area legale dell’ente commissariale, che hanno curato e definito i termini dell’accordo, assieme al professor Alessio Ferrari, docente di Ingegneria geotecnica.