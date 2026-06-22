Disagi in autostrada in Sicilia, la precisazione: “la tratta interessata non è gestita dal CAS”

“In riferimento alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore sugli ingenti rallentamenti registrati lungo una tratta autostradale siciliana e alle conseguenti richieste di dimissioni rivolte ai vertici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, si rende necessaria una doverosa precisazione per ristabilire la corretta ricostruzione dei fatti”, lo scrive in una nota il CAS. “Le immagini che hanno mostrato automobilisti costretti a lunghe attese sotto il sole, con alcuni utenti che hanno utilizzato ombrelloni per ripararsi dalle elevate temperature, non riguardano infatti né la A18 Messina-Catania né la A20 Messina-Palermo, entrambe gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane. L’episodio si riferisce invece alla A19 Palermo-Catania, una tratta non gestita da Autostrade Siciliane”, conclude il CAS.