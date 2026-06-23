Depurazione a Messina, focus su condotte fognarie e impianto di Tono

Messina: nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si terrà una conferenza stampa dedicata all’intervento sulle condotte fognarie e alla realizzazione del Depuratore di Tono

depuratore tono messina

Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10.30, si terrà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca una conferenza stampa dedicata all’intervento sulle condotte fognarie e alla realizzazione del Depuratore di Tono. Interverranno il sindaco di Messina Federico Basile e il commissario straordinario unico per la Depurazione e il Riuso delle Acque Reflue, on. Fabio Fatuzzo. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le caratteristiche dell’opera e le prossime fasi operative che porteranno alla realizzazione dell’impianto.

L’appuntamento segue la sottoscrizione del contratto di affidamento, prevista nel corso della settimana, e rappresenta un momento di aggiornamento sullo stato di avanzamento di un intervento strategico per il sistema di depurazione del territorio.

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