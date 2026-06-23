Depurazione a Messina, focus su condotte fognarie e impianto di Tono

Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10.30, si terrà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca una conferenza stampa dedicata all’intervento sulle condotte fognarie e alla realizzazione del Depuratore di Tono. Interverranno il sindaco di Messina Federico Basile e il commissario straordinario unico per la Depurazione e il Riuso delle Acque Reflue, on. Fabio Fatuzzo. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le caratteristiche dell’opera e le prossime fasi operative che porteranno alla realizzazione dell’impianto.

L’appuntamento segue la sottoscrizione del contratto di affidamento, prevista nel corso della settimana, e rappresenta un momento di aggiornamento sullo stato di avanzamento di un intervento strategico per il sistema di depurazione del territorio.