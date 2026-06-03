Denis Nesci esalta il ruolo del Governo: “energia e rimpatri, Giorgia Meloni conferma la leadership dell’Italia in Europa”

“Caro energia, flessibilità nei bilanci e una stretta sui rimpatri. Le decisioni annunciate oggi rappresentano l’ennesima dimostrazione della credibilità internazionale conquistata dall’Italia grazie al lavoro del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. E’ quanto sottolinea l’Onorevole Denis Nesci, Eurodeputato reggino Fratelli d’Italia – ECR. Secondo il Governo, l’apertura della Commissione Europea alla flessibilità di bilancio per affrontare il caro energia rappresenta un risultato storico. “L’apertura della Commissione Europea alla flessibilità di bilancio per affrontare il caro energia è un risultato che fino a pochi mesi fa molti consideravano irrealizzabile. Oggi, invece, grazie alla determinazione del Governo italiano, saranno disponibili 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per sostenere famiglie e imprese colpite dall’aumento dei costi energetici”.

Il Governo sottolinea come questa scelta concreta dimostri che “l’Italia non subisca più le decisioni europee, ma contribuisca a orientarle, proponendo soluzioni pragmatiche e di buon senso nell’interesse dei cittadini”. Un altro passo importante riguarda la gestione dei flussi migratori. La Commissione Europea ha dato il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri, in linea con le posizioni sostenute dall’Italia. “La possibilità di realizzare centri di rimpatrio nei Paesi terzi segue la strada innovativa aperta dal Protocollo con l’Albania e rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il controllo delle frontiere e contrastare l’immigrazione illegale”.

“Ancora una volta Giorgia Meloni dimostra che difendere gli interessi nazionali e rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa non sono obiettivi alternativi, ma parte della stessa strategia. I risultati ottenuti su energia, sicurezza e gestione dei flussi migratori confermano una leadership autorevole capace di trasformare le proposte italiane in politiche europee”.