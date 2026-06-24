De Luca (ScN) a Minardo (FI): “granita a Taormina con piacere, viene da amico o da ambasciatore del centrodestra?””

Non si è fatta attendere la replica del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, alle dichiarazioni rilasciate stamane su Repubblica dal commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, il quale si è detto pronto a prendere una granita a Taormina con il leader di Sud chiama Nord.“Una granita non si nega a nessuno, figuriamoci a Taormina”, esordisce con ironia Cateno De Luca. “Ringrazio l’Onorevole Minardo per il pensiero, ma prima di sederci al bar vorrei che si chiarisse un piccolo, ma fondamentale, dettaglio di carattere politico”.

De Luca lancia quindi un quesito preciso al segretario degli azzurri in Sicilia, per comprendere il perimetro e il peso istituzionale dell’invito: “Vorrei chiedere a Minardo: questa granita la vuole prendere a titolo di semplice amico? E in questo caso lo ringrazio calorosamente per la cortesia. Oppure si presenta a titolo di capocorrente di una fetta di Forza Italia? O ancora, viene in veste ufficiale di commissario regionale di Forza Italia, parlando quindi a nome e per conto di tutti i ‘capitribù’ del suo partito? C’è infine una quarta ipotesi: Minardo viene forse come ambasciatore dell’intero centrodestra siciliano?”. Un chiarimento che, secondo il leader di Sud chiama Nord, non è solo una formalità politica, ma una questione di… ‘gusto’. “Sapere a quale titolo Minardo si rivolge a noi è di fondamentale importanza. Anche perché – conclude De Luca con una battuta – in base alla risposta sapremo quale tipologia di granita ordinare e che sapore dare a questo incontro”.