De Luca rilancia Sud chiama Nord: “Da Messina parte la scalata nel Mezzogiorno”

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, rivendica il ruolo centrale di Messina nella crescita politica del movimento e rilancia l’obiettivo di esportare nel resto del Mezzogiorno quello che definisce il modello della buona amministrazione. Il dato politico più rilevante, nelle parole di De Luca, è il consolidamento di Sud chiama Nord nel dibattito nazionale, con un riferimento diretto ai sondaggi e all’attenzione maturata anche nei contesti politici romani.

Sud chiama Nord e il peso politico di Messina

Il messaggio di Cateno De Luca parte da un punto preciso: il percorso nazionale di Sud chiama Nord affonda le proprie radici nell’esperienza amministrativa maturata a Messina. È da lì, secondo il leader del movimento, che si sarebbe costruita la credibilità politica oggi riconosciuta anche fuori dai confini locali. De Luca lega infatti la crescita del movimento al lavoro svolto nella città dello Stretto, indicando Messina come il laboratorio politico e amministrativo da cui prende forma la strategia di espansione nel Sud Italia. Un passaggio che punta a rafforzare l’identità di Sud chiama Nord come forza nata nei territori e proiettata verso una dimensione più ampia.

De Luca: “nei salotti romani si parla di noi”

Nel suo intervento, Cateno De Luca sottolinea come il movimento sia riuscito a conquistare uno spazio nel dibattito politico nazionale. Il riferimento è ai “salotti romani” e ai sondaggi nazionali, dove il dato attribuito a Sud chiama Nord viene definito ormai consolidato.“Se oggi nei salotti romani si parla di noi, se nei sondaggi nazionali il nostro dato dell’1,5% è ormai consolidato, lo si deve in primis all’immenso lavoro fatto a Messina. Da Messina parte la nostra scalata, esportando il modello della buona amministrazione in tutto il Mezzogiorno”, rimarca De Luca.

Il modello della buona amministrazione come progetto politico

Il passaggio sulla buona amministrazione rappresenta il cuore del messaggio politico. De Luca non si limita a rivendicare un risultato nei sondaggi, ma collega quel dato a un’esperienza amministrativa concreta, presentata come base per una proposta da estendere al Mezzogiorno. L’obiettivo indicato è quello di trasformare il lavoro svolto a Messina in un modello politico esportabile. In questa prospettiva, Sud chiama Nord punta a rafforzare la propria presenza nei territori meridionali, costruendo consenso attorno a un’idea di amministrazione fondata sull’efficienza, sulla concretezza e sulla capacità di governo locale.

La scalata politica di Sud chiama Nord parte dal Sud

La parola scelta da De Luca, “scalata”, conferma l’ambizione del movimento di superare la dimensione locale e consolidarsi come soggetto politico capace di incidere nel quadro nazionale. Il punto di partenza resta però il Sud, e in particolare Messina, che viene indicata come origine e simbolo del percorso intrapreso. Il messaggio del leader di Sud chiama Nord appare quindi rivolto sia agli elettori locali sia a un pubblico più ampio. Ai primi viene riconosciuto il ruolo avuto nella costruzione del movimento; ai secondi viene presentata una proposta politica che ambisce a rappresentare il Mezzogiorno attraverso l’esperienza amministrativa maturata sul campo.