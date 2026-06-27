De Luca incontra Piantedosi nel tour in Campania, gli apprezzamenti del Ministro: “è un grande sindaco” | VIDEO

Un incontro in Campania tra il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi diventa occasione per un siparietto simpatico. Il rappresentante del Governo Meloni ha fatto i complimenti a De Luca: “è un grande sindaco, potrebbe fare un mio consulente”. Il riconoscimento pubblico del ministro assume un rilievo politico perché arriva nei confronti di un amministratore che da tempo ha costruito la propria immagine sulla gestione diretta dei territori e su una comunicazione fortemente identitaria. In questo contesto, l’incontro in Campania si inserisce nel percorso politico di De Luca, che continua a proiettare la propria azione oltre il perimetro comunale di Taormina.

La risposta di De Luca: “onorato delle sue parole e della sua proposta”

Nel commentare l’incontro e le parole ricevute dal ministro, Cateno De Luca ha affidato la propria risposta a una dichiarazione che contiene sia il ringraziamento sia il riferimento alla sua prospettiva politica regionale. De Luca ha affermato: “Grazie mille Ministro, onorato delle sue parole e della sua proposta. Spero di poterle essere più utile da Sindaco di Sicilia (Presidente della Regione) e non da consulente”.

Sud chiama Nord e la proiezione regionale di De Luca

L’incontro con Matteo Piantedosi si colloca nel percorso pubblico di Cateno De Luca come leader di Sud chiama Nord, movimento che ha fatto della rappresentanza dei territori e del Mezzogiorno uno dei propri elementi centrali. La dichiarazione del sindaco di Taormina conferma la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla prospettiva regionale. Il riferimento al ruolo di Sindaco di Sicilia non è casuale: De Luca utilizza questa espressione per indicare una visione amministrativa della Presidenza della Regione, fondata sull’idea di un governo regionale vicino ai cittadini e ai territori.