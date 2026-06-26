De Luca in Campania con Sbarra e Pionati: “Sud chiama Nord è l’unico vero partito degli amministratori”

Il tour di Sud chiama Nord fa tappa in Campania. Dopo gli appuntamenti precedenti, Cateno De Luca è intervenuto a Montefredane, in occasione di un evento organizzato dall’onorevole Francesco Pionati e dedicato alle prospettive del centrodestra in vista del voto del 2027. Nel corso dell’iniziativa, De Luca ha inoltre richiamato il progetto “De Luca sindaco di Sicilia”, sottolineando il sostegno ricevuto anche da esponenti di centrodestra presenti in Campania.

L’evento organizzato da Francesco Pionati

L’appuntamento di Montefredane si è inserito in una riflessione politica sulle prospettive del centrodestra verso il voto del 2027. L’evento è stato organizzato dall’onorevole Francesco Pionati e ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui il sottosegretario al Sud Luigi Sbarra. La presenza di De Luca in questo contesto conferma la volontà di Sud chiama Nord di dialogare con mondi politici diversi, senza vincolarsi alle categorie tradizionali degli schieramenti. Il leader del movimento ha usato la tappa campana per ribadire la propria visione: superare la contrapposizione tra poli e ideologie, puntando sulla concretezza dell’azione amministrativa.

Le parole di Cateno De Luca

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha raccontato il significato della terza tappa del tour e il confronto avuto con gli ospiti presenti all’evento di Montefredane. Il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato testualmente: “è stato un grande piacere partecipare a questo evento, organizzato dall’Onorevole Francesco Pionati, sulle prospettive del centrodestra in vista del voto del 2027. Ho avuto il piacere di confrontarmi con gli illustri ospiti, tra i quali anche il sottosegretario al Sud Luigi Sbarra. Ho parlato di quella che è la nostra visione e dei valori del nostro movimento. Siamo oltre i due poli, siamo oltre le ideologie. Noi siamo post-ideologici, perché facciamo parlare i fatti. E lo dico chiaramente: oggi Sud chiama Nord è l’unico vero partito degli amministratori. Lo dicono i fatti e, soprattutto, lo dimostra la nostra storia. Anche in Campania fanno il tifo per il progetto “De Luca sindaco di Sicilia”. E lo fanno soprattutto esponenti di centrodestra perché, cito testualmente: serve una persona competente come te, che ha dimostrato di saper amministrare, e non le operazioni romane”.

Sud chiama Nord oltre i due poli

Uno dei passaggi centrali del messaggio di De Luca riguarda il posizionamento politico di Sud chiama Nord. Il movimento viene presentato come una forza che non si riconosce pienamente nelle categorie tradizionali del bipolarismo e che punta a costruire il proprio spazio “oltre i due poli”. La definizione di movimento post-ideologico è ormai uno degli assi portanti della comunicazione politica di De Luca. L’idea è quella di superare le appartenenze rigide e di misurare la politica sulla capacità di risolvere problemi concreti. Nel contesto dell’evento sulle prospettive del centrodestra, questa impostazione assume un valore particolare. De Luca sceglie di dialogare con un’area politica precisa, ma rivendica allo stesso tempo l’autonomia e l’identità di Sud chiama Nord, presentandolo come un progetto fondato sui risultati più che sulle collocazioni.

Il “partito degli amministratori” come identità politica

La frase più forte dell’intervento è la rivendicazione di Sud chiama Nord come “unico vero partito degli amministratori”. De Luca lega questa definizione alla storia del movimento e ai risultati ottenuti sul campo. Il riferimento agli amministratori è un elemento strategico. Sindaci, assessori e consiglieri comunali rappresentano, nella narrazione del movimento, la base concreta di una politica vicina ai cittadini e capace di produrre risultati visibili nei territori. In questa prospettiva, buona amministrazione, competenza e radicamento locale diventano le parole chiave del progetto politico. De Luca punta a differenziare Sud chiama Nord dai partiti nazionali tradizionali, descrivendolo come una rete di amministratori che conoscono direttamente i bisogni delle comunità.

Il confronto con Luigi Sbarra e gli ospiti presenti

Nel comunicato, De Luca sottolinea anche il confronto con gli ospiti dell’evento, tra cui il sottosegretario al Sud Luigi Sbarra. La presenza di figure istituzionali e politiche in un appuntamento dedicato al futuro del centrodestra offre al leader di Sud chiama Nord l’occasione per portare il proprio punto di vista sul rapporto tra amministrazione, territori e rappresentanza. Il tema del Sud resta sullo sfondo dell’iniziativa e attraversa il messaggio politico del movimento. La tappa in Campania conferma infatti la volontà di proiettare Sud chiama Nord oltre la Sicilia, consolidando una presenza nel Mezzogiorno e costruendo interlocuzioni con amministratori e rappresentanti politici di diverse aree.

“De Luca sindaco di Sicilia”, il sostegno dalla Campania

Nella parte finale del suo intervento, De Luca richiama il progetto “De Luca sindaco di Sicilia”, affermando che anche in Campania ci sarebbe sostegno a questa prospettiva, in particolare da parte di esponenti del centrodestra. Il passaggio assume un significato politico rilevante perché collega il tour nazionale e meridionale di Sud chiama Nord alla partita siciliana. De Luca riporta anche una frase attribuita agli interlocutori incontrati: “serve una persona competente come te, che ha dimostrato di saper amministrare, e non le operazioni romane”.

Il voto del 2027 e la prospettiva del centrodestra

L’evento di Montefredane era dedicato alle prospettive del centrodestra in vista del voto del 2027. In questo quadro, la presenza di De Luca rappresenta un segnale di dialogo e confronto, ma anche di autonomia politica. Sud chiama Nord si presenta come un soggetto capace di interloquire con il centrodestra, pur non rinunciando alla propria impostazione post-ideologica. De Luca, infatti, non colloca il movimento dentro uno schema tradizionale, ma lo descrive come una forza che valuta le scelte sulla base dei fatti e della capacità amministrativa. La tappa campana, dunque, non è soltanto un momento del tour, ma un passaggio utile a posizionare il movimento nel confronto politico che porterà alle prossime scadenze elettorali.