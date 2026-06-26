De Luca in Abruzzo, prima tappa del tour al Centro-Sud: “siamo un punto di riferimento per il Meridione”

Parte dall’Abruzzo il tour di Sud chiama Nord, con una prima tappa a Torino di Sangro che segna un passaggio politico rilevante per il movimento guidato da Cateno De Luca. Al centro dell’iniziativa, oltre alla presentazione del percorso politico del movimento, c’è l’annuncio di un impegno parlamentare preciso: la presentazione di un emendamento per abrogare la legge che dava vita al Parco nazionale della Costa Teatina. La conferenza stampa si è svolta alla presenza della presidente Laura Castelli e del sindaco Nino Di Fonzo, commissario regionale in Abruzzo di Sud chiama Nord. Una tappa che De Luca inserisce nel percorso di espansione del movimento, rivendicando il ruolo conquistato in Sicilia e l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il Meridione.

De Luca: “eccoci in Abruzzo, prima tappa del nostro tour!”

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha spiegato il senso della presenza di Sud chiama Nord in Abruzzo e ha collegato la tappa di Torino di Sangro a un impegno concreto sul piano parlamentare. Il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato testualmente: “eccoci in Abruzzo, prima tappa del nostro tour! Oggi conferenza stampa a Torino di Sangro insieme alla nostra presidente Laura Castelli e al sindaco Nino Di Fonzo, commissario regionale in Abruzzo di Sud chiama Nord. Abbiamo preso l’impegno di presentare un emendamento al Parlamento con il nostro deputato Francesco Gallo, per abrogare la legge che dava vita al Parco nazionale della Costa Teatina. Legge del 2001, mai entrata in vigore, che doveva istituire un Parco in un’area dove oggi l’economia locale ha sviluppato le sue attività produttive e relativi posti di lavoro, quindi un territorio completamente mutato che verrebbe così penalizzato. Ho raccontato, inoltre, la nostra storia e di cosa siamo stati capaci di fare: siamo diventati la prima forza politica in Sicilia, oggi anche punto di riferimento per il Meridione! Mentre gli altri si basano solo sui “like” virtuali e sul voto di pancia, noi rispondiamo con un consenso strutturato, vero, che cresce giorno dopo giorno perché si basa sulla buona amministrrazione. Quella reale, sul campo, grazie al lavoro straordinario di sindaci, assessori e consiglieri comunali che portano avanti il nostro progetto fatto di concretezza, sudore e risultati per i cittadini”.

Parco nazionale della Costa Teatina, l’impegno per l’abrogazione della legge

La notizia più rilevante emersa dalla tappa abruzzese riguarda l’impegno annunciato da De Luca sulla Costa Teatina. Sud chiama Nord intende presentare un emendamento in Parlamento, attraverso il deputato Francesco Gallo, per abrogare la legge che dava vita al Parco nazionale della Costa Teatina. Secondo quanto affermato da De Luca, si tratta di una legge del 2001 mai entrata in vigore, pensata per istituire un parco in un’area che, nel frattempo, avrebbe visto cambiare profondamente il proprio assetto economico e produttivo. Il punto politico sollevato dal leader di Sud chiama Nord riguarda proprio la distanza tra l’impianto originario della norma e la realtà attuale del territorio. Per De Luca, infatti, l’istituzione del parco rischierebbe oggi di penalizzare un’area in cui l’economia locale ha sviluppato attività produttive e posti di lavoro. Da qui la scelta di trasformare la posizione politica in un’iniziativa parlamentare, con l’obiettivo di intervenire direttamente sulla normativa.

Torino di Sangro al centro della prima tappa del tour

La scelta di Torino di Sangro come prima tappa del tour assume un valore politico e territoriale. La presenza del sindaco Nino Di Fonzo, commissario regionale in Abruzzo di Sud chiama Nord, conferma la volontà del movimento di radicarsi nella regione e di costruire una rete amministrativa e politica anche fuori dalla Sicilia. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per mettere al centro questioni locali, come quella del Parco nazionale della Costa Teatina, interpretate da Sud chiama Nord come temi concreti sui quali misurare la capacità della politica di incidere sulle esigenze dei territori. Accanto a De Luca erano presenti la presidente Laura Castelli e il sindaco Di Fonzo, in un passaggio che il leader ha collegato alla crescita del movimento e alla costruzione di un progetto politico fondato sull’esperienza amministrativa.

Sud chiama Nord e la crescita nel Meridione

Nel corso della conferenza stampa, De Luca ha rivendicato la storia politica di Sud chiama Nord e i risultati ottenuti dal movimento. Il leader ha ricordato il percorso compiuto fino a diventare, secondo quanto dichiarato, la prima forza politica in Sicilia e oggi anche un punto di riferimento per il Meridione. Il messaggio è chiaro: Sud chiama Nord punta a superare una dimensione esclusivamente siciliana per proporsi come forza politica capace di rappresentare istanze più ampie del Sud e del Centro-Sud. La tappa in Abruzzo si inserisce dunque in una strategia di espansione territoriale che guarda alle amministrazioni locali, ai sindaci e alle comunità come base del consenso. In questa prospettiva, il movimento intende presentarsi come alternativa ai modelli politici tradizionali, facendo leva su temi come buona amministrazione, concretezza e risultati ottenuti sul campo.

De Luca contro “like virtuali” e “voto di pancia”

Uno dei passaggi più politici dell’intervento riguarda la contrapposizione tra il consenso rivendicato da Sud chiama Nord e quello che De Luca definisce basato sui “like” virtuali e sul “voto di pancia”. Il leader del movimento sostiene che il progetto di Sud chiama Nord cresca giorno dopo giorno perché fondato su un consenso strutturato e reale. Il riferimento alla buona amministrazione diventa il cuore della comunicazione politica del movimento. De Luca insiste sull’idea di una politica costruita non soltanto sulla comunicazione, ma sull’esperienza concreta degli amministratori locali. In questo quadro, sindaci, assessori e consiglieri comunali vengono indicati come protagonisti del progetto. Sono loro, secondo De Luca, a portare avanti un modello fatto di presenza sul territorio, lavoro quotidiano e risultati per i cittadini.

La buona amministrazione come identità politica

Il concetto di buona amministrazione è il filo conduttore dell’intervento di De Luca. Non viene presentato soltanto come uno slogan, ma come il tratto distintivo di Sud chiama Nord rispetto agli altri soggetti politici. La buona amministrazione evocata dal leader del movimento è quella “reale, sul campo”, legata al lavoro degli amministratori che operano nei Comuni e nei territori. Il riferimento a “concretezza, sudore e risultati per i cittadini” definisce l’immagine di un progetto politico che punta a misurarsi con i problemi pratici delle comunità. La tappa in Abruzzo, quindi, non è soltanto un momento organizzativo, ma anche una vetrina per ribadire l’identità del movimento: radicamento territoriale, amministratori locali, iniziative concrete e attenzione alle ricadute economiche delle scelte legislative.