Davis e Pagniello raddoppiano, non solo calcio ma anche calcio a 5: nasce l’ACR Messina Futsal 1900

Non solo calcio, ma anche calcio a 5. La notizia era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: dall’unione tra A.C.R. Messina e Messina Futsal nasce A.C.R. Messina Futsal 1900. Justin Davis e Morris Pagniello, con la loro Racing City Group, hanno deciso di investire anche nel futsal. Mesi fa hanno acquistato la squadra di calcio, anche se qualche settimana fa è arrivata la drammatica retrocessione in Eccellenza. Il Presidente Justin Davis dichiara: “fin dal primo giorno in cui sono arrivato ho detto che avrei investito nello sport messinese. Il futsal è una realtà che meritava di essere ancora più valorizzata, e lavoreremo con impegno per portarla nella massima serie”.

Anche Fabrizio Caratozzolo, presidente del Messina Futsal, commenta: “da Presidente del Messina Futsal, esprimo grande orgoglio per la collaborazione avviata con l’A.C.R. Messina. Si tratta di un passo importante che unisce due realtà accomunate dall’amore per questi colori e dalla volontà di rappresentare al meglio la nostra città. Sono convinto che questa sinergia potrà generare valore, entusiasmo e nuove opportunità di crescita. Lavoreremo con ancora più impegno per portare la nostra città dove merita di stare”.