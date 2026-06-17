“Dati ed indicatori a supporto della policy locale”, importante seminario organizzato dalla Prefettura di Messina

Lo scorso 15 giugno si è svolto, presso il Palazzo del Governo, il seminario “Dati ed indicatori a supporto della policy locale”, organizzato dalla Prefettura di Messina in collaborazione con l’Ufficio Territoriale Area Sud dell’ISTAT, finalizzato a sottolineare il ruolo nevralgico dell’informazione statistica nella definizione e nell’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale. L’incontro, indirizzato agli operatori delle amministrazioni locali maggiormente coinvolti nelle scelte di policy locale, dopo i saluti istituzionali, è proseguito con il contributo dei referenti dell’Ufficio Territoriale Area Sud dell’ISTAT e del Responsabile – Servizio R.T.D. Transizione Digitale, Statistica, Innovazione Tecnologica e Toponomastica del Comune di Messina.

Illustrati gli strumenti informativi che ISTAT mette a disposizione degli Enti

Nel corso del seminario sono stati illustrati gli strumenti informativi che ISTAT mette a disposizione degli Enti, rilasciando i dati funzionali alla programmazione amministrativa, con particolare riguardo al set di indicatori, fornito tramite il sistema “A misura di Comune”, che va utilizzato per la redazione del Documento Unico di Programmazione previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. L’analisi delle informazioni, effettuata dai responsabili ISTAT nel corso dei lavori, ha evidenziato l’importanza del dato statistico come parte integrante della governance, collocando la rilevazione e l’elaborazione statistica tra le necessarie azioni preliminari e funzionali alla definizione di strategie amministrative più confacenti alla struttura e ai fabbisogni dei territori.

Di particolare interesse, il modello adottato dal Comune di Messina, e illustrato dal responsabile del Servizio statistica, che ben rappresenta le molteplici opportunità dell’impiego dell’analisi statistica nel settore amministrativo e le potenzialità che scaturiscono dall’interazione tra la mappatura della realtà territoriale attraverso le cifre e l’efficacia divulgativa dell’intelligenza artificiale, consentendo di dare vita a progetti di rilevante interesse sociale tra i quali il software “Poseidon”, già attivo sulla piattaforma istituzionale del Comune, che consente tracciamento e geolocalizzazione delle ordinanze che interessano la viabilità cittadina, o l’”Urban twins”, già in fase avanzata di sviluppo, motore invisibile di una rinnovata smart city in grado di gestire traffico, energia, sicurezza e flussi urbani.