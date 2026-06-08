Dall’Istituto Piria di Rosarno all’ONU: studenti protagonisti a New York

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno si distingue ancora una volta nel panorama dell’innovazione educativa e dell’internazionalizzazione della scuola. Un gruppo di studenti prenderà parte al prestigioso programma WSC New York – Ambassador of the Future, un’esperienza formativa internazionale che permette ai giovani di confrontarsi con diplomazia, cooperazione internazionale e attività delle Nazioni Unite nel cuore di Manhattan. Il progetto, promosso da World Students Connection Italia Global Leaders, coinvolge ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo in una grande simulazione diplomatica ispirata ai lavori dell’ONU. Per gli studenti del Piria rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e personale, sviluppando competenze linguistiche, relazionali e di cittadinanza globale.

La partecipazione al programma internazionale si inserisce in un percorso educativo che vede l’istituto impegnato da anni nella promozione di progetti europei e oltre-oceanici, offrendo ai giovani opportunità concrete di apertura verso una leadership responsabile. A rendere ancora più significativo questo momento è il recente riconoscimento conferito alla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, come “Ambasciatrice e guida autentica delle future generazioni”.

La dirigente sottolinea: “La partecipazione degli studenti al programma ONU di New York rappresenta oggi la concreta realizzazione di questa visione educativa: formare cittadini consapevoli, preparati e capaci di affrontare le sfide globali con competenza, spirito critico e senso di responsabilità. La partecipazione dei nostri studenti al programma WSC New York rappresenta un traguardo di straordinario valore educativo e umano. Entrare in contatto con la realtà delle Nazioni Unite significa comprendere da vicino l’importanza del dialogo, della cooperazione internazionale e della costruzione della pace tra i popoli”.

“Come scuola abbiamo il dovere di formare cittadini del mondo, giovani consapevoli dei diritti e delle responsabilità che accompagnano ogni scelta. Questa esperienza consentirà ai nostri ragazzi di confrontarsi con culture diverse, sviluppare competenze di leadership e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità globale. Ricevere un riconoscimento per il lavoro svolto è motivo di grande orgoglio, ma il premio più importante resta vedere i nostri studenti protagonisti di percorsi che li preparano a essere artefici di un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile, in piena sintonia con i principi e gli obiettivi promossi dall’ONU”.