Dalla copertura del “Franco Scoglio” al Museo della squadra: la Cooperativa Messina scrive al Comune, tutte le richieste

La Società Cooperativa Calcio Messina chiede un incontro istituzionale al Comune per discutere del presente e del futuro del calcio messinese e, più in generale, dello sport cittadino. La richiesta è stata formalizzata oggi attraverso una PEC ufficiale inviata al sindaco Federico Basile e al nuovo assessore alle Politiche Sportive, Prof. Stello Vadalà. La Cooperativa chiede un confronto in presenza presso il Comune di Messina, indicando una serie di temi ritenuti centrali per il rilancio dello sport cittadino, dalla memoria storica del Messina alla gestione degli impianti, fino al ruolo della tifoseria nei processi gestionali e di controllo.

“L’obiettivo è chiaro: aprire un confronto serio, concreto e operativo sui temi che riguardano il presente e il futuro del calcio messinese, dello sport cittadino e del ruolo attivo che la nostra Cooperativa può continuare a svolgere al servizio della città” si legge in una nota.

I temi sul tavolo

Tra i punti che la SCC Messina intende portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale figurano:

il riconoscimento della SCC Messina come possibile “Garante dello Sport”;

come possibile “Garante dello Sport”; la creazione del Museo del Messina ;

; la richiesta di spazi, sedi e locali utili alla Cooperativa e alla memoria sportiva cittadina;

utili alla Cooperativa e alla memoria sportiva cittadina; la rigenerazione di impianti sportivi e immobili inutilizzati;

e immobili inutilizzati; il progetto di copertura e ammodernamento dello Stadio San Filippo – Franco Scoglio ;

; le idee progettuali legate al P.U.G. e alle infrastrutture sportive;

e alle infrastrutture sportive; un confronto sulla situazione attuale dell’ACR Messina e sulla necessità di valorizzare il ruolo della tifoseria messinese nei processi gestionali e di controllo.

La richiesta si inserisce in una prospettiva più ampia, che punta a rafforzare il legame tra società civile, tifoseria, istituzioni e patrimonio sportivo cittadino. “La SCC Messina nasce per questo: rappresentare una comunità, custodire una storia, costruire proposte e pretendere che il calcio e lo sport cittadino tornino a essere patrimonio vivo della città. Continueremo a fare la nostra parte. Con serietà, con passione, con senso di responsabilità. Per Messina. Per il Messina. Per chi crede che questa città meriti di più”.