Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi: la giornalista Marianna Aprile a Reggio Calabria con il suo libro “La promessa”

Viaggia spedita l’organizzazione dell’evento del 16 giugno alle ore 20:00 nella splendida cornice del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, struttura che vanta quasi un secolo di storia. Si prevede una grande partecipazione di pubblico, con particolare attenzione alle donne impegnate a livello sociale e culturale. L’evento è promosso dalla direzione del Circolo e dall’associazione Incontriamoci Sempre e vedrà la partecipazione della giornalista Marianna Aprile di LA7, che presenterà il suo libro sulle donne nella stesura della Costituzione italiana.

La serata del 16 giugno cade a poche settimane dai festeggiamenti per l’Ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, e l’organizzazione è attenta ad accogliere nel migliore dei modi le numerose persone già prenotate dalla provincia e dalla vicina Messina. L’evento è aperto a tutti e gratuito, e l’agorà del Circolo sarà allestita con numerose e comode sedie già dalla mattina.

Nella sua opera, Marianna Aprile racconta ottant’anni di storia delle donne in Italia, dalla nascita delle elettrici nel 1946 alla prima donna a Palazzo Chigi. Analizza il voto e la partecipazione politica, l’arrivo delle 21 costituenti e il loro contributo alla Costituzione italiana, fino alle conquiste successive come divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale e riforma del diritto di famiglia. Con penna meticolosa e pungente, si interroga sullo stato attuale dei diritti delle donne e sul reale significato di avere una donna Presidente del Consiglio, chiedendosi quanto resti della promessa del suffragio femminile e quanto queste conquiste siano una vittoria concreta nella vita quotidiana.