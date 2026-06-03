Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi: la giornalista Marianna Aprile a Reggio Calabria con il suo libro “La promessa”

Il 16 giugno una serata dedicata all’impegno femminile dalla nascita del suffragio alle conquiste contemporanee

locandina evento presentazione libro la promessa

Viaggia spedita l’organizzazione dell’evento del 16 giugno alle ore 20:00 nella splendida cornice del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, struttura che vanta quasi un secolo di storia. Si prevede una grande partecipazione di pubblico, con particolare attenzione alle donne impegnate a livello sociale e culturale. L’evento è promosso dalla direzione del Circolo e dall’associazione Incontriamoci Sempre e vedrà la partecipazione della giornalista Marianna Aprile di LA7, che presenterà il suo libro sulle donne nella stesura della Costituzione italiana.

La serata del 16 giugno cade a poche settimane dai festeggiamenti per l’Ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, e l’organizzazione è attenta ad accogliere nel migliore dei modi le numerose persone già prenotate dalla provincia e dalla vicina Messina. L’evento è aperto a tutti e gratuito, e l’agorà del Circolo sarà allestita con numerose e comode sedie già dalla mattina.

Nella sua opera, Marianna Aprile racconta ottant’anni di storia delle donne in Italia, dalla nascita delle elettrici nel 1946 alla prima donna a Palazzo Chigi. Analizza il voto e la partecipazione politica, l’arrivo delle 21 costituenti e il loro contributo alla Costituzione italiana, fino alle conquiste successive come divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale e riforma del diritto di famiglia. Con penna meticolosa e pungente, si interroga sullo stato attuale dei diritti delle donne e sul reale significato di avere una donna Presidente del Consiglio, chiedendosi quanto resti della promessa del suffragio femminile e quanto queste conquiste siano una vittoria concreta nella vita quotidiana.

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