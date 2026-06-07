Da un reggino a un altro, il Catania pesca ancora in riva allo Stretto: il nome caldo del nuovo allenatore

Smaltita la delusione per la mancata promozione, dopo aver subito un netto ko su due gare dall’Ascoli (sconfitta 4-0 ad Ascoli e vittoria 2-1 in casa), con i bianconeri promossi a fine stagione, com’era già accaduto al Pescara l’anno scorso, il Catania volta pagina. Addio, questa volta definitivo, dopo la breve ‘pausa di riflessione’ a stagione in corso con Mimmo Toscano, il tecnico reggino, specialista di categoria, nonostante una stagione di buon livello, non è riuscito a centrare la promozione chiudendo al secondo posto dietro uno strepitoso Benevento, per poi vedere la propria corsa ai Playoff.

Sulla panchina del Catania potrebbe sedersi presto un altro reggino. Ci si sposta geograficamente da Cardeto a Melito di Porto Salvo. Il nome caldo per il sostituto di Toscano, infatti, è quello di Fabio Caserta. L’ex tecnico di Empoli e Bari, bravo a valorizzare i giovani, conosce bene la Serie C e ha una buona esperienza anche nella categoria superiore. Possibile un accordo pluriennale per mettere Caserta al centro del progetto. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.