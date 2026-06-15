Da Siderno a Montecitorio, il plauso del sindaco Fragomeni: “Congiusta esempio di impegno e competenza”

Grande soddisfazione ed orgoglio sono stati espressi dal sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, nei confronti del giovane concittadino Francesco Congiusta. Già noto nel settore del digitale, il ventunenne sidernese ha recentemente ottenuto l’iscrizione nel Registro della Trasparenza della Camera dei Deputati come Rappresentante di Interessi (Persona Fisica), attività che svolgerà a titolo gratuito. Con ogni probabilità, si tratta del primo e più giovane cittadino di Siderno a raggiungere questo importante traguardo formale.

“Francesco è un esempio di impegno, competenza e determinazione“, ha dichiarato la Sindaca Fragomeni. “Con il suo percorso porta il nome di Siderno oltre i confini regionali. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità, gli rivolgiamo un grandissimo in bocca al lupo: siamo fieri di lui“.