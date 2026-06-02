Da Scilla Cuore ai Banchi d’assaggio, il plauso di Incontriamoci Sempre agli studenti del “G. Trecroci”

“Lo scorso 19 maggio in un noto ristorante di Scilla, è stata molto significativa la presenza degli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “G. Trecroci di Villa SG” in occasione dell’anteprima Scilla Cuore, nella quale si è discusso di Futuro, Ambiente e sostenibilità del Territorio Scillese, grazie al Suo direttore Scientifico il Dott. Vincenzo Montemurro, a l’ing. Francesco Suraci e, con la presenza del dipartimento di Ingegneria dell’università Mediterranea di Reggio Calabria“. È quanto dichiarato in una nota stampa dall’Associazione “Incontriamoci Sempre”.

“La presenza degli allievi, nell’accoglienza e nella preparazione dei drink, è stata molto gradita da tutti i presenti all’importante convegno. Tutto ciò grazie al Dirigente, alla Prof Enza Loiero, al Prof Pontieri, agli altri docenti presenti ed al noto Bartender Professionista, Carmelo Martino, che è nel progetto dell’istituto e contribuisce con la sua professionalità e dedizione a migliorare la didattica dei bravissimi studenti di un’istituto che cresce anno dopo anno e che grazie alla costante formazione di questa bella realtà Villese aiuta i nostri giovani a trovare prospettive future ai nostri giovani“.

“Altra bella iniziativa che ci piace ricordare, grazie all’invito del Prof Pontieri dello scorso 31 maggio alla splendida manifestazione dei Banchi d’assaggio, in cui abbiamo notato la splendida ed imponente organizzazione dell’istituto Trecroci.

L’associazione Incontriamoci Sempre è da sempre impegnata a dare il proprio contributo nella crescita del territorio. Ricordiamo che nel lontano 2011 si è svolta, dentro l’Istituto, un’edizione del Premio Simpatia della Calabria, infatti, per la prossima edizione, la XIX, che si svolgerà il prossimo 5 settembre presso il glorioso Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, contiamo di avere la collaborazione e la presenza dei meravigliosi allievi dell’istituto alberghiero d Villa SG“, conclude Incontriamoci Sempre.