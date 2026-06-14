Da Sanremo all’Etna in bici: il viaggio di Andrea Devicenzi fa tappa a Reggio Calabria | VIDEO

Un viaggio lungo tutta l’Italia, nato per trasmettere valori fondamentali come inclusione, resilienza, rispetto per l’ambiente e cultura del movimento. È questo il cuore di “Alla scoperta dei 4 elementi”, il progetto lanciato dal cremonese Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e promotore di iniziative ad alto valore sociale, che oggi fa tappa al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. Il progetto prende ispirazione dai quattro elementi naturali, aria, terra, fuoco e acqua, e si sviluppa come un’iniziativa che va oltre la dimensione sportiva. L’obiettivo è coinvolgere persone, territori e associazioni attorno a un messaggio comune: lo sport può diventare strumento di crescita, ascolto, condivisione e solidarietà.

Un tour in bicicletta attraverso l’Italia tra sport, territorio e sostenibilità

Il tour “I 4 Elementi” è molto più di una sfida sportiva. È un viaggio attraverso i paesaggi, le culture e le comunità che rendono unica l’Italia, un progetto nato dalla passione per il ciclismo e dalla volontà di trasformare ogni chilometro in un’opportunità di incontro, scoperta e condivisione. Partito il 13 maggio da Sanremo, Andrea Devicenzi arriverà il 21 giugno a Nicolosi, dopo aver percorso oltre 3.000 chilometri insieme a Patrizia Spadaccini, campionessa olimpica di Atlanta 1996. Il passaggio al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria inserisce il territorio reggino dentro una narrazione nazionale che lega identità locali, ambiente, sport e inclusione. Ogni tappa diventa così un modo per accendere l’attenzione su luoghi, storie e comunità, portando con sé un messaggio di partecipazione e responsabilità.