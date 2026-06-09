Da Reggio Calabria parte il tour istituzionale dei Vigili del Fuoco in Calabria: presenti i sottosegretari Prisco e Ferro

È iniziata oggi da Reggio Calabria la visita istituzionale in Calabria dei sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro, accompagnati dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegnere Eros Mannino. La prima tappa si è svolta presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, aprendo una due giorni intensa che interesserà tutti e cinque i Comandi provinciali della regione.

La visita assume un significato particolare per il territorio calabrese, dove il sistema del soccorso pubblico rappresenta un presidio essenziale non solo nelle emergenze quotidiane, ma anche nella gestione di eventi complessi, calamità naturali, incendi, dissesti e interventi di protezione civile. Il tour istituzionale conferma l’attenzione del Ministero dell’Interno verso il rafforzamento delle strutture operative e infrastrutturali dei Vigili del Fuoco in Calabria.

Dopo Reggio Calabria tappa a Lamezia Terme per l’intitolazione del Reparto Volo

Dopo l’avvio della visita a Reggio Calabria, il programma della giornata prosegue a Lamezia Terme, presso la sede del Reparto Volo all’aeroporto, dove si terrà la cerimonia di intitolazione della struttura alla memoria dell’ingegnere Santo Rogolino, Dirigente Generale a riposo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Rogolino è stato una figura di rilievo per il Corpo, avendo ricoperto anche l’incarico di Comandante provinciale a Reggio Calabria e Vibo Valentia. L’intitolazione rappresenta quindi un momento di memoria istituzionale e riconoscimento per una professionalità che ha lasciato un segno importante nel sistema dei Vigili del Fuoco calabresi e nazionali.

A Catanzaro il progetto della nuova sede del Comando e della Direzione regionale

Nel pomeriggio la delegazione raggiungerà Catanzaro, dove presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco verrà presentato il progetto della nuova sede di servizio del Comando e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un passaggio centrale nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture destinate al soccorso tecnico urgente in Calabria.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il direttore dell’Agenzia del Demanio, ingegnere Giovanni Zito, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, ingegnere Maurizio Lucia, e il Comandante di Catanzaro, ingegnere Giuseppe Bennardo. Il progetto punta a rafforzare la capacità operativa e organizzativa del Corpo, offrendo spazi più adeguati alle esigenze di coordinamento, formazione e intervento sul territorio.

Domani le tappe a Cosenza, Trebisacce, Crotone e Vibo Valentia

La visita istituzionale proseguirà domani, 10 giugno, con una nuova serie di appuntamenti che interesseranno Cosenza, Trebisacce, Crotone e Vibo Valentia. A Cosenza è prevista la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere per la costruzione della nuova sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, un’opera attesa e strategica per il territorio.

Sempre a Cosenza, nella sede attuale del Comando, il sottosegretario Emanuele Prisco consegnerà al Comandante provinciale Fasano l’encomio solenne conferito dal Capo Dipartimento al personale cosentino. Il riconoscimento premia l’impegno dimostrato durante l’emergenza alluvione che ha colpito la provincia a partire dal 12 febbraio 2026, quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a fronteggiare una situazione particolarmente complessa.

Focus sul nuovo Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Trebisacce

Un altro momento significativo della giornata di domani sarà la visita al Distaccamento Volontario di Trebisacce. Successivamente, presso il Municipio, si terrà un incontro con i sindaci del comprensorio dedicato all’attivazione del nuovo Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.

Il tema è particolarmente rilevante per l’Alto Ionio cosentino, un’area in cui la presenza stabile del Corpo può rappresentare un elemento decisivo per ridurre i tempi di intervento e garantire maggiore sicurezza a cittadini, imprese e amministrazioni locali. Il confronto con i sindaci servirà a fare il punto sulle esigenze del territorio e sul percorso di potenziamento del presidio.

Sicurezza, infrastrutture e soccorso pubblico al centro della due giorni calabrese

Il tour si concluderà nel pomeriggio con le visite ufficiali presso i Comandi provinciali di Crotone e Vibo Valentia, completando così il percorso nei cinque territori provinciali calabresi. La due giorni rappresenta un momento di confronto istituzionale sul futuro dei Vigili del Fuoco in Calabria, tra nuove sedi, cantieri, riconoscimenti al personale e rafforzamento della rete operativa.

Dalla prima tappa di Reggio Calabria fino agli appuntamenti conclusivi, il messaggio della visita è chiaro: investire nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco significa rafforzare la sicurezza dei territori, migliorare la risposta alle emergenze e valorizzare il lavoro quotidiano di donne e uomini impegnati nella tutela della collettività.