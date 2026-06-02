Da Reggio Calabria alla conquista del mondo: il tenore reggino Aldo Iacopino si racconta a Rai Radio 2

Il maestro tenore Aldo Iacopino è stato ospite di Rai Radio 2 nel Salone del Libro di Torino, nella Glass Room della Regione Calabria. Durante l’intervista, il maestro ha ripercorso i suoi tanti anni di attività, ringraziando in particolare il caro amico Mino Reitano che lo volle nel suo tour in Calabria nel 2000, aprendo di fatto la strada al suo percorso artistico. Successivamente, l’incontro con Lele Mora lo ha proiettato in una squadra di artisti di rilievo internazionale. Nelle sue esibizioni all’estero, Iacopino ha sempre parlato della sua regione, ricordando di essere nato a Reggio Calabria con una voce chiara e piena di sole.

Appena laureato in Scienze Politiche, Iacopino perfeziona lo studio del canto presso l’Accademia Lirica di Parma con il tenore Ferruccio Tagliavini, distinguendosi nel repertorio rossiniano e donizettiano. Debutta nel ruolo di Arlecchino nell’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e nel 1989 è finalista al Premio Internazionale Mario Del Monaco e al Premio Internazionale Paolo Neglia.

Nel 1999 partecipa al Concerto di Natale trasmesso da RETE 4 Mediaset dalla Cattedrale di Reggio Calabria con Angelo Branduardi e Antonella Ruggero. Dal 2000 al 2003 è ospite dei tour organizzati dalla Regione Calabria con Mino Reitano. Nel 2000 vince il Premio Pericle D’Oro per la musica, diventa Direttore Artistico del Festival Opera di Capo Sud e nel 2002 si esibisce in diretta su RAI UNO nello spettacolo Una nave carica di… con Ranieri, Di Capri, Spagna e Reitano. Nel 2003 partecipa a Rai International nello spettacolo Un mondo di Rai International con il brano Il Tuo Mondo, ottenendo uno share altissimo.

Iacopino è anche Direttore Artistico del Festival Opera Bronzi di Riace, realizza dal 2005 i tour Note di Natale e Profumo di Napoli, e partecipa a numerosi festival e galà lirici all’estero. La sua carriera si intreccia spesso con l’impegno sociale: nel 2008 realizza un CD benefico con la L.I.L.T., nel 2009 riceve premi a favore dell’Unicef, e nel 2015 partecipa a una raccolta fondi per il popolo dell’Honduras con la Fondazione Exodus di Don Mazzi.

Tra gli altri eventi, Iacopino si esibisce in diretta a Milano su RAI, a Cuba alla presenza del console italiano, e nel 2014 rappresenta l’Italia come unico artista italiano al Concerto per la pace nel mondo al Teatro Karl Marx di Havana. Nel 2015 è nominato Ambasciatore dell’Arte nel Mondo, e nel 2017 partecipa al Palafiori di Sanremo alla manifestazione Casa Sanremo. Nel 2018 è ospite d’onore al Premio Nilla Pizzi a Salsomaggiore Terme, nel 2019 a Roma per i 40 anni di Radio Italia anni 60, e nello stesso anno pubblica l’inedito A te i miei pensieri, registrato a Palermo e prodotto a Londra.

Il maestro Iacopino racconta sempre “Il sud del mondo”, dove è nato e dove torna a ritrovare se stesso. Il pubblico polacco gli ha dedicato standing ovation per la sua interpretazione del bel canto italiano. Nel 2022 ha ricevuto il Premio San Giorgio D’Oro come talento di caratura mondiale, e lo scorso anno il Columbus International Award a Miami.