Da Padova e Vicenza scelgono Cirò per dirsi sì: il matrimonio che unisce Nord e Sud Italia | FOTO

Hanno attraversato centinaia di chilometri, da Nord a Sud, per promettersi amore nel cuore della Calabria. Una coppia proveniente tra Vicenza e la provincia di Padova ha scelto Cirò come cornice del proprio matrimonio civile, trasformando il borgo storico in un luogo della memoria personale e dell’inizio di una nuova vita insieme. Una scelta che racconta più di qualsiasi campagna promozionale il fascino discreto di un territorio capace di lasciare il segno in chi lo visita.

A darne notizia è il sindaco Mario Sculco, che nei giorni scorsi ha celebrato il rito civile della coppia. I due sposi avevano conosciuto Cirò tempo addietro grazie ad alcuni amici residenti nel borgo e, dopo averne scoperto paesaggi, storia e identità, hanno deciso di tornare per vivere qui uno dei momenti più importanti della loro vita.

“Ho avuto l’onore di unire in matrimonio questa coppia – dichiara il Primo cittadino – ed è stata una soddisfazione particolare sapere che hanno scelto Cirò perché si sono innamorati del nostro borgo. Significa che quando la nostra comunità riesce a raccontarsi attraverso la propria storia, la propria bellezza e la propria autenticità, lascia un ricordo profondo e positivo“.

Turismo delle emozioni

L’episodio si inserisce in un periodo che sta registrando una crescente presenza di visitatori nel centro storico. In queste settimane, infatti, numerosi turisti stanno scegliendo di visitare Cirò, attratti dai suoi musei, dal patrimonio storico, dall’identità vitivinicola e dai luoghi legati a Luigi Lilio, il calabrese di Cirò che ha donato alla storia il Calendario del mondo e per questo censito tra i cento Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria straordinaria.

Per l’Amministrazione comunale, episodi come questo confermano come il turismo contemporaneo sia sempre più legato alle emozioni, alle esperienze autentiche e ai luoghi capaci di raccontare una storia. Quando una coppia sceglie di celebrare qui il proprio matrimonio – conclude Sculco – significa che Cirò non è soltanto una destinazione da visitare, ma un luogo da vivere e da custodire nei propri ricordi.