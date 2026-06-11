Da Messina a Manhattan: il conduttore Giovanni Remigare ospite di Radio ICN New York

Il giornalista e conduttore messinese Giovanni Remigare è stato protagonista di una significativa esperienza professionale oltreoceano, partecipando come ospite e inviato per due collegamenti con ICN Radio New York, storica emittente italo-americana e punto di riferimento per la comunità italiana negli Stati Uniti. I collegamenti sono stati realizzati nel cuore di Manhattan, tra Times Square e gli studi del celebre programma di Jimmy Fallon.

Per Remigare si è trattato della realizzazione di un sogno professionale

Per Remigare si è trattato della realizzazione di un sogno professionale: vivere l’esperienza dell’inviato giornalistico in una delle città più importanti e dinamiche del mondo. L’esperienza rappresenta un’ulteriore soddisfazione per il giornalista siciliano, che nel corso degli anni si è distinto per la sua versatilità nel mondo della comunicazione, alternando con successo esperienze in radio, televisione, conduzione di eventi e attività giornalistica.