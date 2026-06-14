“Da lontano… tra musica e poesia”: un locrese, un siciliano e il loro dialogo a Torino

Musica e poesia si incontrano in un dialogo tra arti promosso dall’Università Popolare ArtInMovimento APS, in sinergia con Costruiamo Gentilezza e Piatino Pianoforti. L’appuntamento è in programma venerdì 19 giugno 2026, dalle 17.30 alle 19.00, con protagonisti il pianista siciliano Carmelo Spoto e il giornalista locrese Annunziato Gentiluomo. Grazie alla co-conduzione di Francesca Trichilo, i novanta minuti di spettacolo proporranno l’esecuzione di brani di Schubert, Schumann, Chopin e Ravel, insieme alla lettura di alcune poesie tratte dal volume “Da lontano…”, per il momento disponibile in e-book.

Il programma prevede un intreccio di musica del Romanticismo e dell’Impressionismo e testi emozionali, spirituali, tanto contemporanei quanto classici. Tra i brani, il pubblico presente potrà ascoltare “Arabeske” op. 18 di Robert Schumann, “Impromputs” op. 90 di Franz Schubert, “Fantasie impromptu” op. 66 di Fryderyk Chopin, “Jeux d’eau” di Maurice Ravel e, in prima assoluta, “Far away” di Carmelo Spoto. Tra i testi poetici di Annunziato Gentiluomo spiccano “Da Lontano, o Nosside”, “Antinoo e Adriano”, “Dal Grecale al Ponente” e “Suicidio d’amore”.

Gentiluomo: un’unica narrazione tra musica e parola

“Cercheremo di fare dialogare le due arti creando un’unica narrazione che sia capace di coinvolgere i presenti. Dopo la sperimentazione del binomio musica e cinema all’inaugurazione del VI Life Beyond Life Film Festival, vogliamo sperimentare questa nuovo format per diffondere bellezza e gentilezza. A tal guisa ringrazio “Costruiamo Gentilezza” per aver inserito l’evento fra i suoi, cogliendone immediatamente il senso profondo”, afferma Annunziato Gentiluomo, Presidente dell’Università Popolare ArtInMovimento APS. “Il programma che abbiamo pensato ha sicuramente una tinta emotiva evidente, un colore in cui crediamo. Inoltre l’amicizia e la collaborazione con Nunzio è volano di creatività e desiderio di realizzare. È doveroso ringraziare Piatino Pianoforti, realtà di riferimento per il Piemonte per aver creduto in questo progetto”, conclude Carmelo Spoto.

Gli artisti

Carmelo Spoto è un pianista dalla sensibilità raffinata, capace di unire alla solida formazione classica una particolare attenzione al suono, al colore e alla dimensione narrativa della musica. La sua attività concertistica lo vede protagonista di progetti che esplorano il dialogo tra musica, parola e altre forme artistiche, con uno sguardo sempre aperto alla dimensione emotiva dell’ascolto.

Annunziato Gentiluomo è poeta e animatore culturale. Porta la parola poetica in contesti performativi dove la voce diventa presenza viva e relazione. Le sue poesie, intime e visionarie, si muovono tra introspezione e apertura al mondo, creando uno spazio di ascolto condiviso in cui la poesia si fa esperienza.