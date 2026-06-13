Da Dua Lipa al Giro Next Gen, “quando il mondo sceglie Tropea”: la perla sul Tirreno al centro della scena internazionale

La città della Perla del Tirreno torna al centro dell’attenzione nazionale e internazionale grazie a una serie di eventi culturali, sportivi e turistici che stanno caratterizzando l’avvio della stagione estiva. A sottolinearlo è il gruppo consiliare Insieme per Tropea – Rodolico Sindaco, che esprime “grande soddisfazione” per il fermento che coinvolge il territorio. Tra gli elementi richiamati figurano anche presenze di rilievo internazionale, come quella della popstar Dua Lipa e dell’attore britannico Callum Turner, in sosta a Tropea dopo aver festeggiato il loro matrimonio a Palermo, oltre a importanti appuntamenti già ospitati o in programma.

Tra questi, la Giornata Nazionale dello Sport del CONI, la partenza del Giro Next Gen 2026 organizzato da RCS Sport e Federazione Ciclistica Italiana, e l’evento Anteprima Terra Madre Tropea, promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e ARSAC nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni di Slow Food Italia.

Il gruppo consiliare: “Tropea scelta per la sua identità e non per le narrazioni politiche”

Nel ringraziare enti pubblici e privati per la scelta della città come sede di eventi di rilievo, il gruppo consiliare sottolinea il valore strutturale dell’attrattività tropeana: “riteniamo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno scelto Tropea per realizzare le proprie iniziative, individuando nella nostra città il luogo ideale per ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Queste scelte dimostrano una verità che dovrebbe essere patrimonio comune e non terreno di divisione politica: Tropea possiede una forza attrattiva propria, costruita nel tempo e riconosciuta ben oltre i confini regionali e nazionali”.

Una forza, secondo il gruppo, che non deriverebbe da strategie comunicative o modelli teorici di promozione turistica, ma da elementi identitari consolidati. “La sua notorietà non nasce da slogan, formule comunicative o presunte strategie miracolistiche. Non è il risultato di teorie sul cosiddetto marketing a costo zero, né di astratti modelli di destinazione turistica identitaria, di turismo esperienziale o di turismo sportivo spesso evocati come formule risolutive. Tropea viene scelta perché è Tropea. Viene scelta per la sua storia millenaria, per il suo patrimonio paesaggistico, culturale e religioso, per la straordinaria bellezza che la natura le ha donato e per il lavoro silenzioso di intere generazioni di tropeani che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a costruirne la reputazione nel mondo attraverso l’accoglienza, l’imprenditorialità, il sacrificio e l’amore per la propria terra”.

“Una conquista collettiva della comunità”

Il comunicato evidenzia inoltre il ruolo della comunità locale nella crescita della reputazione turistica della città, sottolineando la natura collettiva del risultato. “La città continua ad attrarre visitatori, personalità dello spettacolo, operatori economici, organizzazioni sportive e culturali perché nel tempo ha saputo affermarsi come una delle destinazioni più prestigiose del Mediterraneo. È una conquista collettiva che appartiene alla comunità tropeana nel suo insieme e che nessuno può rivendicare come patrimonio esclusivo”.

Il gruppo consiliare guarda quindi con favore a tutte le iniziative che contribuiscono alla promozione della città e al suo posizionamento nel panorama degli eventi internazionali:“guardiamo con favore a ogni iniziativa che contribuisce a valorizzare il nome della nostra città e accogliamo con soddisfazione il fatto che Tropea continui a essere individuata da importanti organizzazioni come sede naturale di grandi eventi e manifestazioni”.

Infine, l’invito rivolto a cittadini, operatori e visitatori a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti in programma. “Rivolgiamo pertanto un invito ai cittadini, agli operatori economici e agli ospiti presenti in città a partecipare con entusiasmo ai prossimi appuntamenti in programma, sostenendo e valorizzando il lavoro degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni che hanno scelto Tropea e investito energie e risorse per renderla protagonista. A loro va il nostro ringraziamento. A Tropea va il nostro orgoglio. Perché il successo della città non appartiene a una stagione politica, ma alla sua storia, alla sua identità e alla straordinaria capacità che continua ad avere di farsi scegliere, anno dopo anno, da chi cerca eccellenza, bellezza e autenticità”.