Da Caulonia alla Liguria sulla via dell’arte: inaugurata, a Sanremo, la mostra dedicata al pittore Giuseppe Mercuri

È stata inaugurata il 31 maggio presso la Galleria d’Arte “La Bombonnier” di Sanremo la mostra dedicata al pittore e scrittore Giuseppe Mercuri, artista originario di Caulonia, che nel corso della sua vita ha saputo distinguersi per il suo talento creativo e per il profondo legame con la cultura e le tradizioni della sua terra. L’esposizione, curata da Giulietta Calzini, presenta al pubblico dieci dipinti particolarmente rappresentativi del percorso artistico di Mercuri, oltre a una selezione dei suoi numerosi libri, testimonianza della sua intensa attività letteraria.

Pittore e scrittore, Giuseppe Mercuri ha lasciato un’importante eredità culturale, raccontando attraverso colori e parole il mondo che lo circondava, la memoria dei luoghi, i valori della tradizione e le emozioni della vita quotidiana. Alla cerimonia inaugurale erano presenti le figlie dell’artista, Clara Mercuri e Delia Mercuri, che hanno ricordato con commozione la figura del padre, uomo di grande sensibilità e instancabile promotore della cultura. Presente anche Mimmo Cavallaro, marito di Clara Mercuri, che ha voluto condividere questo significativo momento dedicato alla memoria dell’artista.

Le opere esposte consentono di ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della produzione di Giuseppe Mercuri, caratterizzata da una ricerca costante della bellezza e da una particolare attenzione ai paesaggi, alle figure e alle atmosfere che hanno segnato la sua esperienza umana e artistica. Parallelamente, i libri in mostra permettono di approfondire il suo percorso di scrittore, offrendo al pubblico una visione completa della sua personalità culturale.

L’iniziativa rappresenta un importante omaggio a un artista che ha saputo mantenere vivo il legame con le proprie radici cauloniesi, trasformando la sua passione per l’arte e la letteratura in una testimonianza destinata a rimanere nel tempo.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre 2026 presso la Galleria d’Arte La Bombonnier di Sanremo (IM), offrendo ai visitatori un’occasione preziosa per conoscere e apprezzare il patrimonio artistico e letterario lasciato da Giuseppe Mercuri.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Omaggio a Giuseppe Mercuri

Artista: Giuseppe Mercuri, pittore e scrittore cauloniese

Curatrice: Giulietta Calzimi

Sede: Galleria d’Arte La Bombonnier, Sanremo (IM)

Inaugurazione: 31 maggio 2026

Opere esposte: 10 dipinti e numerosi libri dell’autore

Durata: fino al 30 settembre 2026

“La pittura e la scrittura sono state per Giuseppe Mercuri due strumenti complementari attraverso i quali raccontare la propria visione del mondo, lasciando un’eredità culturale che continua ancora oggi a emozionare e ispirare“. Presenti all’inaugurazione della mostra le sorelle Mercuri e l’artista Mimmo Cavallaro.