Da Bob Marley a Che Guevara, Nunzio Vizzari si racconta: il pittore taurianovese e un’arte coltivata sin da bambino | INTERVISTA

Nunzio Vizzari, pittore taurianovese, si racconta ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. L’artista ripercorre la sua carriera artistica, iniziata praticamente da bambino: “ho iniziato da piccolino, a scarabocchiare, coi diari dei miei compagni”. Tra le opere preferite, i ritratti, le raffigurazioni sia di persone a lui vicine che di idoli che aveva da piccolo. Tra le opere esposte si possono infatti vedere “i miei genitori, a cui dedico spesso le mie opere, e poi Che Guevara simbolo di ribellione, Jim Morrison, il mio attore preferito Clint Eastwood, Sinner, Bob Marley”, ma non solo.

Di seguito l’intervista completa.