Da Bob Marley a Che Guevara, Nunzio Vizzari si racconta: il pittore taurianovese e un’arte coltivata sin da bambino | INTERVISTA

Il pittore taurianovese Nunzio Vizzari si racconta ai microfoni di Graziano Tomarchio, ripercorrendo la sua carriera sin dagli inizi

nunzio vizzari

Nunzio Vizzari, pittore taurianovese, si racconta ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. L’artista ripercorre la sua carriera artistica, iniziata praticamente da bambino: “ho iniziato da piccolino, a scarabocchiare, coi diari dei miei compagni”. Tra le opere preferite, i ritratti, le raffigurazioni sia di persone a lui vicine che di idoli che aveva da piccolo. Tra le opere esposte si possono infatti vedere “i miei genitori, a cui dedico spesso le mie opere, e poi Che Guevara simbolo di ribellione, Jim Morrison, il mio attore preferito Clint Eastwood, Sinner, Bob Marley”, ma non solo.

Di seguito l’intervista completa.

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