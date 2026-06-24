Da aviosuperficie ad aeroporto territoriale: Scalea entra nel progetto di mobilità aerea regionale. Cosa cambia

E’ stato avviato l’iter di sviluppo e riqualificazione dell’aviosuperficie di Scalea per la trasformazione in aeroporto territoriale, passaggio finalizzato all’inserimento dello scalo nel progetto Enac della ‘Regional air mobility’ per collegamenti tra scali minori. A due giorni dalla delibera con cui il Consiglio comunale di Scalea ha approvato all’unanimità l’intervento oggi nel Palazzo dell’aviazione civile è stato firmato un accordo che dà il via alla collaborazione istituzionale e ai relativi interventi.

Firmatari dell’accordo per Enac il presidente Pierluigi Di Palma; per Enac servizi l’amministratore unico Marco Trombetti; per la Regione Calabria il capo di Gabinetto Luciano Vigna e per il Comune di Scalea il sindaco Mario Russo. L’aeroporto di Scalea diventerà parte del progetto avviato da Enac, attraverso la società in house Enac servizi, della ‘Regional air mobility’ che prenderà il via il prossimo 8 luglio, con una cerimonia che si svolgerà alla presenza anche del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

La soddisfazione di Gentile

La firma dell’accordo tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea per la riqualificazione dell’aviosuperficie e il suo inserimento nel progetto di Regional Air Mobility viene accolta come una notizia di rilievo per il Tirreno cosentino e per l’intera Calabria. A sottolinearlo è il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, intervenuto dopo la sottoscrizione dell’intesa avvenuta oggi presso il Palazzo dell’Aviazione Civile. “La firma dell’accordo tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea per la riqualificazione dell’aviosuperficie e il suo inserimento nel progetto di Regional Air Mobility rappresenta una notizia importante per il Tirreno cosentino e per l’intera Calabria. È un passaggio che merita di essere letto non come un punto di arrivo, ma come l’avvio di un percorso concreto di sviluppo infrastrutturale e territoriale”.

Nel suo intervento, Gentile evidenzia il lavoro portato avanti dal Comune di Scalea e il sostegno della Regione Calabria nella costruzione di una strategia orientata al rafforzamento delle infrastrutture regionali. “Desidero esprimere apprezzamento al sindaco di Scalea, Mario Russo, che insieme all’amministrazione comunale ha creduto in questa prospettiva accompagnando con determinazione un iter che oggi registra un primo risultato significativo. Allo stesso modo va riconosciuto il ruolo decisivo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel continuare a sostenere una strategia orientata al rafforzamento delle infrastrutture regionali e alla crescita della competitività del territorio”.

Una rete istituzionale per nuove connessioni

Per il parlamentare azzurro, il valore dell’accordo risiede soprattutto nella capacità di mettere in rete istituzioni diverse attorno a un obiettivo condiviso, con particolare attenzione ai territori che hanno storicamente avuto meno opportunità di collegamento. “Quando livelli istituzionali differenti dialogano e lavorano nella stessa direzione – Governo, Regione, enti locali e organismi tecnici – si creano le condizioni per trasformare idee e potenzialità in progetti concreti. La sfida della mobilità moderna si gioca anche sulla capacità di offrire nuove connessioni ai territori che storicamente hanno avuto meno opportunità”.

Gentile richiama anche il lavoro di raccordo svolto sul territorio dal gruppo dirigente regionale di Forza Italia, sottolineando in particolare il contributo del consigliere regionale Antonio De Caprio. “Desidero sottolineare anche il contributo del consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che sul territorio porta avanti un’attività costante di confronto e concertazione con le amministrazioni comunali e, nello specifico, con il Comune di Scalea e il sindaco Mario Russo. La sinergia istituzionale, quando è orientata ai risultati e non alla visibilità, rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare processi complessi e creare condizioni favorevoli agli investimenti”.

Conclusa la sottoscrizione dell’accordo, l’attenzione si sposta ora sulla fase operativa. Secondo Gentile, la prospettiva di inserire Scalea nella rete della mobilità aerea regionale può rappresentare un’opportunità per il turismo, per l’economia locale e per l’accessibilità dell’intera area dell’alto Tirreno calabrese. “Adesso occorre consolidare questo percorso con serietà, programmazione e capacità di attuazione. La prospettiva di inserire Scalea nella rete della mobilità aerea regionale può diventare un’opportunità per il turismo, per l’economia locale e per l’accessibilità dell’intera area dell’alto Tirreno calabrese. I territori crescono quando riescono a immaginare il futuro e a costruirlo insieme”.