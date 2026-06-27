Da Africo alla Nazionale: una serata evento per Costantino Favasuli allo stadio di via Capo Bruzzano

Una serata dedicata a Costantino Favasuli, giovane calciatore di Africo e protagonista di una crescita sportiva che lo ha portato fino alla Nazionale maggiore. L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 luglio alle ore 19:30 presso lo Stadio Comunale di via Capo Bruzzano, lungo la SS 106. Il programma prevede una tavola rotonda sul tema “Giovani talenti, investimenti di crescita sociale e prospettive“, con la partecipazione dello stesso Favasuli e di numerosi ospiti del mondo sportivo e istituzionale.

A moderare la tavola rotonda è ststo chiamato Felice Foresta, avvocato e scrittore. Previste inoltre le presenze di Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo; Tino Scopelliti, presidente del CONI Calabria, Francesco Favasuli, ex Messina;

La serata proseguirà con un incontro di calcio tra rappresentative locali, articolato in tempi da 25 minuti, e alle 21:45 con l’apertura degli stand enogastronomici. L’iniziativa vuole valorizzare il percorso di Favasuli e il ruolo dello sport come strumento di crescita sociale e di promozione del territorio. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco di Africo.