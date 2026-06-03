Da Africo alla maglia azzurra: tutto pronto per l’esordio di Favasuli con l’Italia di calcio. Il Sindaco Modaffari: “grazie per aver portato la nostra città in alto”

Non un giorno qualunque, ma uno di quelli da segnare in rosso sul calendario: “Oggi 3 giugno 2026, la nostra piccola grande Africo si riempie di orgoglio. Il debutto in maglia azzurra di Costantino Favasui non è soltanto il traguardo personale di un ragazzo dal talento straordinario: è la prova vivente che dedizione, umiltà e passione possono portare molto lontano, oltre ogni confine geografico e sociale”. Comincia così la nota stampa del Sindaco di Africo, Domenico Modaffari, nell’annunciare con orgoglio una grande notizie: l’esterno del Catanzaro Costantino Favasuli, africese di nascita e grande protagonista in questi anni con la maglia giallorossa, debutta questa sera con la maglia della Nazionale maggiore dell’Italia.

Un immenso orgoglio non solo per lui e per il Catanzaro, ma anche e soprattutto per il Comune in cui è nato e cresciuto: Africo. “Costantino è cresciuto tra noi; la sua formazione umana e sportiva è il frutto di impegno quotidiano, del lavoro silenzioso di familiari, allenatori e compagni, e dell’affetto di un’intera comunità che ha sempre creduto nelle sue qualità. Oggi, vedendolo rappresentare l’Italia, riconosciamo il valore di quegli sforzi e riceviamo con gioia il riflesso del nostro territorio sulla scena nazionale” aggiunge il Sindaco.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta Africo, voglio dirgli grazie. Grazie per aver portato Africo in Alto, il nostro nome con serietà e professionalità. Grazie per aver dimostrato ai più giovani che i sogni si costruiscono con sacrificio, coerenza e passione. Continueremo a sostenere lo sport giovanile e a investire nelle opportunità che permettono ai nostri talenti di emergere” si chiude la nota.