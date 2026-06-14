Crotone, più sicurezza per l’estate: 8 unità aggiuntive alle Forze di Polizia

“L’assegnazione di 8 unità operative aggiuntive alle Forze di Polizia per la provincia di Crotone, nell’ambito del Piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza di un territorio che durante la stagione estiva vede crescere significativamente il numero di residenti e turisti. Un risultato importante che testimonia la costante attenzione del Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, verso la Calabria e, in particolare, verso le esigenze delle comunità locali. Il rafforzamento degli organici consentirà di garantire una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, incrementando le attività di prevenzione, controllo e tutela della sicurezza pubblica”. E’ quanto afferma la segreteria Provinciale del SAP Crotone.

“In un periodo dell’anno caratterizzato da una forte crescita delle presenze turistiche, investire sulla sicurezza significa anche sostenere lo sviluppo economico, valorizzare il territorio e offrire maggiore serenità a cittadini, operatori commerciali e visitatori. Un ringraziamento al Sottosegretario Wanda Ferro per l’impegno costante e per l’attenzione dimostrata nei confronti della provincia di Crotone e dell’intera Calabria. La sicurezza è un diritto fondamentale e il potenziamento degli organici rappresenta un passo importante nella direzione giusta.”