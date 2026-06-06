Crotone, operazione interforze Focus ’Ndrangheta: controlli e sanzioni per circa 8 mila euro

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato questo capoluogo. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, unitamente alla Capitaneria di Porto e all’ASP hanno effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sul lungomare cittadino. Dall’attività posta in essere è stata accertata la carenza di condizioni igienico – sanitarie e strutturali, la presenza di prodotti ittici privi di documentazione di tracciabilità e l’occupazione abusiva di alcuni metri di suolo pubblico, e per tale motivo sono state elevate sanzioni amministrative nella misura ridotta (pmr) di € 2.173 totali, sono stati sequestrati circa kg 6 di prodotti ittici e carnei, nonché è stato emesso un provvedimento di chiusura dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato nr. 3 controlli presso altrettante attività commerciali. Nello specifico, presso un’officina meccanica è stato accertato l’esercizio abusivo dell’attività, e per tale motivo il personale operante ha provveduto al sequestro amministrativo dell’attrezzatura e all’emissione della relativa sanzione pari a 5.163,33 euro. Un secondo controllo, presso un’altra officina meccanica e di vendita veicoli, ha consentito di accertare l’assenza dei registri dei veicoli usati e di agenzia affari, per cui sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di euro 616,00. Mentre presso una terza attività, sono state notificate le prescrizioni ambientali, per l’assenza dell’autorizzazione unica ambientale.

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno deferito all’A.G. un uomo pregiudicato trovato in possesso di un coltello a serramanico, hanno identificato nr. 358 persone, di cui nr. 82 positivi in banca dati, hanno controllato nr. 174 veicoli elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 494 persone identificate, di cui nr. 103 con precedenti;

persone identificate, di cui nr. 103 con precedenti; Nr. 254 veicoli controllati;

veicoli controllati; Nr. 24 posti di controllo;

posti di controllo; Nr. 5 attività commerciali controllate;

attività commerciali controllate; Irrogazione di sanzioni amministrative per un importo totale di circa 8.000,00 euro

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza per garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia della sicurezza dei cittadini e degli operatori economici che rispettano le regole.

L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni a presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio di competenza.