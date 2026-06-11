Crotone, grandi manovre a Melissa: approvata la rottamazione, via libera anche a nuovi spazi pubblici e alla sede del Consiglio Comunale

“L’adesione alla rottamazione per consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con condizioni più favorevoli rappresenta una decisione di coraggio che guarda ai bisogni reali della gente”. È quanto fa sapere il Sindaco di Melissa (Crotone), Luca Mauro, ringraziando anche i gruppi di minoranza per l’approvazione all’unanimità, insieme ad altri provvedimenti strategici per la comunità, di una misura che conferma la volontà dell’Amministrazione di mettere al centro famiglie, servizi e qualità della vita. Accanto alla rottamazione, il Consiglio comunale ha dato il via libera alla destinazione di nuove aree pubbliche sul lungomare, alla valorizzazione del fienile ristrutturato come possibile sede istituzionale e ad altre iniziative condivise tra maggioranza e opposizione.

Tra gli atti approvati rientra anche la destinazione di tre aree a servizio della collettività, tutte nella zona spiaggia e lungomare. Si tratta della riconferma della Dog Beach, già funzionante nella scorsa stagione e molto apprezzata dai cittadini, dell’area destinata all’ancoraggio delle imbarcazioni con campo boa in mare e di uno spazio dedicato ad attività sportive e ludiche. Campo da pallavolo, giochi per anziani, campo bocce, tavolo da ping pong e altre attrezzature confermano l’idea di un litorale non solo da attraversare o frequentare d’estate, ma da vivere come luogo pubblico di aggregazione, socialità e servizi.

Il Consiglio ha discusso anche della possibilità di utilizzare il fienile recentemente ristrutturato, già destinato a convegni e iniziative pubbliche, come sede del Consiglio comunale. Una proposta che risponde a una carenza avvertita da tempo e che permetterebbe di dare al civico consesso uno spazio istituzionale più adeguato, riconoscibile e funzionale. In questo modo lo stesso luogo potrebbe assumere una doppia funzione: presidio culturale aperto alla comunità e casa della rappresentanza democratica comunale.

Attenzione ai temi regionali e trasporti

Su proposta del Primo cittadino, maggioranza e opposizione lavoreranno ad una nota congiunta da trasmettere agli enti preposti su due questioni che superano il perimetro comunale ma incidono concretamente sulla vita dei cittadini. La prima riguarda l’aeroporto di Crotone e la mancata conferma di alcuni voli che negli anni scorsi erano attivi e molto utilizzati dai viaggiatori. La seconda riguarda la Comunità Montana e l’esclusione di alcuni Comuni dall’Ente territoriale, tra cui Melissa. Due temi diversi, uniti dalla stessa esigenza: chiedere attenzione, servizi migliori e scelte che non penalizzino il territorio.

“L’Amministrazione Mauro sta interpretando esigenze concrete della comunità e prova a trasformarle in atti, servizi e soluzioni. La sinergia registrata su diversi punti all’ordine del giorno conferma un percorso amministrativo fatto di passi avanti, ascolto e risultati progressivi. Fare il bene della comunità – conclude Luca Mauro sintetizzando il senso della linea emersa in Aula – significa scegliere strumenti utili, valorizzare il patrimonio pubblico, difendere i servizi essenziali e costruire, quando possibile, una responsabilità condivisa”.