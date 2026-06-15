Crosia, due dipendenti comunali aggrediti con un palo davanti al Municipio

Un uomo avrebbe aggredito questa mattina, intorno alle 9 nel piazzale davanti alla sede del Comune di Crosia, due dipendenti comunali colpendoli con un palo. Vittime dell’aggressione sono stati il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e un dipendente del servizio idraulico, che si trovavano insieme nell’area comunale al momento dei fatti. L’accaduto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine. Il comandante della Polizia Locale ha allertato i Carabinieri per l’avvio delle procedure necessarie formalizzando la denuncia. Anche il Comune di Crosia ha sporto denuncia, riservandosi di intraprendere ogni ulteriore azione prevista dalla legge a tutela dei propri dipendenti e dell’istituzione.

“Condanniamo – dichiara il sindaco – con fermezza questo vile gesto. Si tratta di un episodio intollerabile che non può trovare alcuna giustificazione e che auspichiamo non si ripeta mai più. L’amministrazione comunale perseguirà tutte le vie legali necessarie affinché venga fatta piena luce sui fatti e sia assicurata giustizia. Desidero inoltre sottolineare che eventuali ritardi nell’evasione delle richieste dei cittadini non sono certamente riconducibili alla mancanza di volontà o impegno da parte dei dipendenti comunali, ma alla complessità gestionale di un Comune che serve una popolazione di oltre 10mila abitanti. I nostri lavoratori operano quotidianamente con dedizione e senso di responsabilità al servizio della collettività“. L’amministrazione comunale esprime “piena solidarietà ai dipendenti coinvolti e rinnova il proprio impegno nella difesa della legalità, del rispetto delle istituzioni e della sicurezza dei lavoratori pubblici“.