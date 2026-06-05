Crosetto celebra i Carabinieri a Reggio Calabria: “presenza rassicurante nella storia d’Italia”

“Da oltre due secoli i Carabinieri sono una presenza costante e rassicurante nella storia d’Italia, simbolo di uno Stato vicino ai cittadini e parte integrante dell’identità stessa del Paese“. Sono queste le parole del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Reggio Calabria per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in un post pubblicato sui social dal ministero. “Nel 212° anniversario della Fondazione della Benemerita, auguri a un’Istituzione che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la sicurezza nazionale, nonché un presidio di stabilità, legalità e coesione sociale“, conclude.