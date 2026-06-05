Crosetto alla Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria: “siete il volto dello Stato e la prima porta nei momenti di difficoltà”

“Care donne e cari uomini dell’Arma dei Carabinieri, oggi celebriamo 212 anni di storia. Una storia straordinaria fatta di servizio, sacrificio, coraggio e fedeltà alla Repubblica. Ma soprattutto fatta di persone. Di donne e uomini che ogni giorno scelgono di esserci. Nelle Stazioni dei piccoli comuni, nei quartieri delle grandi città, nei territori più difficili, nei reparti specializzati, nelle missioni all’estero. Ovunque ci sia qualcuno che ha bisogno di sicurezza, aiuto, ascolto o semplicemente di una presenza affidabile dello Stato“, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo messaggio alle donne e agli uomini della Benemerita in occasione del 212° anniversario di fondazione Arma dei Carabinieri.

“In questa giornata il mio primo pensiero va ai Caduti dell’Arma. A chi ha donato tutto, fino alla propria vita, per servire il Paese. Il loro esempio continua a vivere nella memoria della Nazione“, ha osservato il ministro Crosetto. “Alle Loro famiglie rivolgo la riconoscenza delle Istituzioni e la mia più sincera vicinanza“, ha aggiunto il ministro. “Poche settimane fa ho avuto l’onore di assistere al giuramento di centinaia di giovani Carabinieri davanti al Presidente della Repubblica. Ho osservato con emozione il momento in cui ricevevano gli alamari dalle mani dei loro familiari. In quegli sguardi ho visto l’orgoglio, il senso del dovere, ma anche l’affetto e la fiducia di chi sa che da quel giorno una figlia, un figlio, una sorella o un fratello, una moglie o un marito sceglierà di mettere il servizio agli altri al centro della propria vita“, ha osservato Crosetto.

“A quei giovani ho detto una cosa che sento profondamente: siete diventati il volto dello Stato per tanti cittadini“, ha specificato ancora il ministro, osservando che “per molti italiani, infatti, siete la prima porta a cui bussare, il primo sguardo da incontrare nei momenti di difficoltà, il primo numero da chiamare. Siete presenza, fiducia, vicinanza. E questo è uno degli onori più grandi che la Repubblica possa affidare a un suo servitore“, ha specificato Crosetto.

“Ogni giorno, con il vostro lavoro, rendete concreto il legame tra lo Stato e i cittadini. Lo fate spesso lontano dai riflettori, con professionalità, equilibrio e umanità. Lo fate nelle emergenze, nella prevenzione, nell’attività investigativa, nelle missioni internazionali e nella vita quotidiana delle nostre comunità”, ha aggiunto ancora Crosetto, ricordando che “indossate un’uniforme che porta con sé oltre due secoli di storia, che rappresenta il sacrificio, il coraggio, il senso del dovere di generazioni di Carabinieri che hanno conquistato la fiducia degli italiani giorno dopo giorno, con l’esempio prima ancora che con le parole“.