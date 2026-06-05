Crosetto alla Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria: “minacce sempre più rapide, servono innovazione e strumenti adeguati”

“Viviamo tempi complessi, nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Reggio Calabria alla cerimonia per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. “Ma la vera ricchezza dell’Arma – ha proseguito – continueranno a essere le persone: la vostra esperienza, la vostra preparazione, la vostra capacità di comprendere i bisogni delle comunità e di essere vicini ai cittadini. A tutti voi voglio dire una cosa semplice: non siete soli. Dietro ogni carabiniere c’è l’Arma, ci sono le istituzioni, c’è la grande famiglia della Difesa. E ci sono milioni di italiani che ogni giorno riconoscono e apprezzano il vostro impegno. Il mio grazie più sincero va a ciascuno di voi“.

“Indossate un’uniforme – ha sottolineato Crosetto – che porta con sé oltre due secoli di storia, che rappresenta il sacrificio, il coraggio, il senso del dovere di generazioni di carabinieri che hanno conquistato la fiducia degli italiani giorno dopo giorno, con l’esempio prima ancora che con le parole. La forza della Benemerita nasce anche dal profondo senso di appartenenza che vi unisce. Da quella solidarietà autentica che si crea tra chi condivide sacrifici, responsabilità e valori. È questa coesione che rende i carabinieri una delle istituzioni più amate e rispettate del Paese”.