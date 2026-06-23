Cristiano, 6 l’unico! CR7 fa la storia dei Mondiali: la doppietta all’Uzbekistan vale un record clamoroso

Il Portogallo lancia il primo segnale forte ai Mondiali e lo fa nel segno di Cristiano Ronaldo. La nazionale guidata dal ct Roberto Martinez supera con un netto 5-0 l’Uzbekistan nella seconda partita del gruppo K, conquistando una vittoria pesante dopo il pareggio all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. Il grande protagonista della serata è ancora una volta CR7, autore di una doppietta e capace di scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio mondiale. Con i due gol segnati alla squadra allenata da Cannavaro, Cristiano Ronaldo diventa l’unico giocatore ad aver segnato in sei edizioni dei Mondiali.

La partita si mette subito in discesa per il Portogallo, che sblocca il risultato dopo appena 6 minuti proprio con Cristiano Ronaldo. Il gol del cinque volte Pallone d’Oro apre la strada alla goleada lusitana e indirizza una gara controllata fin dalle prime battute.

Al 17’ arriva il raddoppio con una grande conclusione di Nuno Mendes, bravo a trasformare con un potente sinistro una punizione dal limite dell’area. Prima dell’intervallo, il Portogallo cala anche il tris: al 39’ è ancora Ronaldo a segnare, questa volta con un destro a incrociare su assist di Bruno Fernandes.

Nella ripresa il più pericoloso resta ancora Cristiano Ronaldo, vicino alla tripletta in più occasioni. CR7 prova a completare una serata già storica, ma il quarto gol del Portogallo arriva intorno all’ora di gioco grazie a una sfortunata autorete di Nematov.

Nel finale c’è spazio anche per il quinto gol, firmato da Leao, subentrato dalla panchina e autore della rete della “manita” all’87’. Il Portogallo chiude così una prestazione dominante, confermando il proprio potenziale offensivo e la centralità di Ronaldo anche in questa edizione del torneo.

Il cinque volte Pallone d’Oro deve quindi accontentarsi “solo” dell’ennesimo record personale: con la doppietta contro l’Uzbekistan, Cristiano Ronaldo è il primo e unico calciatore ad andare a segno in sei Mondiali diversi. Un traguardo che rafforza ulteriormente il suo posto nella storia del calcio internazionale.

Grazie a questo successo, il Portogallo sale in testa al gruppo K con 4 punti, dopo il pareggio nella gara d’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. La classifica resta però in attesa della sfida in programma nella notte, alle 4 ora italiana, tra la Colombia, già a quota 3 punti, e la selezione africana.