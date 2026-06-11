Crisi nera del centrodestra siciliano: le cocenti sconfitte di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Agrigento lasciano il segno

La crisi del centrodestra siciliano sembra acuirsi dopo le recenti sconfitte elettorali subite a Messina, Agrigento e Barcellona Pozzo di Gotto. Il risultato dei ballottaggi ha lasciato il segno, alimentando un dibattito interno al centrodestra che continua a essere caratterizzato da tensioni sotterranee. Nonostante le difficoltà, Fratelli d’Italia e Lega, come abbiamo scritto in un apposito articolo ieri, hanno deciso di sostenere il presidente della Regione, Renato Schifani, smarcandosi dalle voci che, a seguito della disfatta alle amministrative, spostano l’attenzione sulle elezioni regionali del prossimo anno e paventano perfino l’ipotesi di un voto anticipato.

Forza Italia divisa: Schifani sotto pressione interna

All’interno di Forza Italia, il partito di Schifani, la situazione appare critica. L’europarlamentare Falcone e il deputato Giorgio Mulè si trovano in aperto contrasto con il Governatore, e secondo quanto riportato, vorrebbero in sostanza “cacciare il Governatore in carica”. Questa spaccatura interna mette in evidenza le difficoltà del centrodestra siciliano nel presentarsi unito e coeso in vista delle prossime sfide elettorali, e rischia di ridurre l’influenza di Schifani sui futuri equilibri politici dell’Isola.

Il centrosinistra prova a rialzarsi e i segnali del campo largo

In questo contesto complesso per il centrodestra, il centrosinistra e il cosiddetto campo largo cercano di ripartire con rinnovata energia anche grazie, e soprattutto, a Controcorrente, il partito di Ismaele La Vardera che vince con un suo candidato sindaco a Bronte ed Agrigento. I risultati dei ballottaggi hanno visto il centrosinistra conquistare 7 Comuni, un segnale chiaro di crescita e di capacità di intercettare il consenso degli elettori in un momento di fragilità politica degli avversari. Basterà a vincere le regionali? Vedremo.

Cateno De Luca e il ruolo di Sud chiama Nord

In parallelo, il leader messinese Cateno De Luca punta a far emergere il suo movimento, Sud chiama Nord, come un attore centrale della scena politica siciliana, aspirando a diventare l’ago della bilancia nei futuri equilibri regionali. La sua strategia, volta a consolidare il consenso in città strategiche come Messina, mette ulteriore pressione sul centrodestra e rischia di modificare le dinamiche tra i principali schieramenti.

Un quadro politico ancora in evoluzione

L’attuale situazione del centrodestra siciliano appare quindi complessa e frammentata. Tra sconfitte locali, tensioni interne e incertezze sul futuro delle elezioni regionali, il partito di Schifani deve confrontarsi con una crescente pressione interna e la sfida di mantenere la coesione. Nel frattempo, il centrosinistra e i movimenti autonomisti come Sud chiama Nord cercano di consolidare i propri spazi, approfittando di un momento di indebolimento degli avversari. Il panorama politico siciliano resta in movimento, e le prossime mosse dei partiti potrebbero ridefinire il futuro dell’Isola, rendendo ogni alleanza e ogni strategia determinante per le prossime sfide elettorali.